L’infortunio alla spalla di Victor Osimhen avrà un tempo di recupero più lungo del previsto, il calciatore può rientrare con la Lazio.

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen ancora per qualche settimana, il calciatore è ancora alle prese con l’infortunio alla spalla subito in Nazionale che ha fatto arrabbiare e non poco Aurelio De Laruentiis. I tempi di recupero di Osimhen si allungano e secondo quanto scrive Corriere dello Sport il calciatore potrebbe tornare il 20 dicembre con la Lazio, ma solo se non avvertirà più alcun fastidio. “Oltre alla lussazione vanno trattate anche le conseguenze infiammatorie strettamente connesse al trauma. I tempi di recupero non possono essere stabiliti con precisione, dipende tutto dalle risposte al percorso di riabilitazione” scrive Corriere dello Sport.

Dunque i dubbi sul recupero di Osimhen diventano sempre maggiori ed intanto Gennaro Gattuso dovrà fare a meno dell’attaccante nigeriano. Contro il Crotone potrebbe toccare a Petagna giocare titolare, dato che secondo le ultime indiscrezioni non ci sarà Mertens dal primo minuto. In ogni caso la maledizione delle Nazionali si abbatte ancora sugli attaccanti del Napoli. Nel recente passato era toccato a Milik, mentre questa volta è Osimhen ad infortunarsi mentre è impegnato con la sua Nazionale.