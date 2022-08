Cristiano Ronaldo annuncia: “Tante bugie, tra qualche giorno dirò tutta la verità”

Estate a dir poco turbolenta per Cristiano Ronaldo. La stella portoghese sta riscontrando non pochi problemi al Manchester United, da cui vorrebbe andare via, ma non riesce a trovare una squadra disposta a sobbarcarsi il suo peso economico ed una forma atletica che non è più quella dei tempi migliori. Nei mesi di calciomercato l’ex Real Madrid e Juventus è stato accostato a tante squadre, tra cui anche il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis ha spiegato in varie circostanze che la sua operazione non è alla portata del club azzurro.

Dopo settimane di silenzio, lo stesso CR7 prende la parola e sul suo profilo Instagram ufficiale annuncia: “Si saprà tutta la verità quando rilascerò un’intervista tra qualche settimana. I media dicono solo bugie. Su 100 notizie uscite, solo 5 erano vere“. Una vera e propria goccia che può far traboccare il vaso, considerando che il calciatore è ai ferri corti con Ten Hag, allenatore di un Manchester United che è partito malissimo in Premier League, con due amare sconfitte contro Brighton e Brentford: non proprio club di prima fascia. Chissà se in questa intervista Cristiano Ronaldo farà riferimento anche al Napoli: nel frattempo c’è tanta attesa per le parole di un calciatore che quando parla, non è andato mai sul sottile.