Spalletti: “Ci sono rimasto malissimo per la Panda rubata a Napoli. Non l’ho più ritrovata”

L’allenatore toscano si è poi soffermato sulla tranquillità che vive nella sua fattoria sulle colline toscane. Per Spalletti si tratta di una location importante, perché gli consente di isolarsi totalmente e meditare sulla sua vita, sulle sue idee di calcio e sul futuro: “Qui nella mia fattoria, in questo luogo, ti senti come i monaci in un convento, cerchi soluzioni o ti ritrovi a pregare, sono importanti i tuoi sentimenti la tua anima. Il sogno del mio papà era avere un orto, farsi l’olio per condire i pomodori. La rimessa l’ho realizzata per mio papà e mio fratello”.