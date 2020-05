Gli ultras del Napoli rispondono a Feltri a alle accuse del nord. In città apparsi striscioni a favore di Ascierto e della sanità campana.

Gli ultras del Napoli scendono in campo a difesa della città, dopo le accuse di Vittorio Feltri e dei media del nord. In settimana Vittorio Feltri ha definito i meridionali inferiori. Dopo le parole del direttore di libero, nei salotti tv un folta schiera di personaggi, dalla Chirico a le Iene etc, si è resa protagonista del solito sputtanapoli.

Napoli e la Campania sono state le protagoniste in positivo di questa guerra al coronavirus, dal protocollo Ascierto con il Tocilizumab, che ha salvato tantissime vite da Sud a Nord, all’eccellenza del Cotugno e del Pascale.

Sul piano politico la gestione del governatore De Luca è stata tra le migliori in assoluto.

I media continuano ad oscurare l’impegno di Napoli e della Campania ad appannaggio delle solite chiacchiere da caffè, si cercava il pelo nell’uovo per nascondere i danni del Nord.

Galli esperto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, imperversava in televisione parlano di dati e statistiche senza di fatto aver indossato il camice durante la crisi, mentre Paolo Ascierto e il suo staff continuavano a lavorare anche 14 ore al giorno per dare una speranza ai malati di coronavirus.

Dal Nord arriva una levata di scudi nei confronti dell’eccellenza napoletana. La sanità lombarda ha fallito, ha sprecato e ha deluso. Ma in Italia Napoli continua ad essere rappresentata in modo negativo. Lo hanno capito tutti anche gli ultras.

Questa mattina il capoluogo partenopeo si è svegliata con una serie di striscioni appesi nei luoghi simbolo della città.

Gli ultras del Napoli hanno voluto rispondere alle accuse del Nord in modo chiaro ed inequivocabile:

Gli ultras del Napoli hanno affisso in città alcuni striscioni contro Feltri e le accuse che arrivano dai salotti tv del nord. I tifosi hanno elogiato, Ascierto, il Cotugno e hanno bacchettato il nord reo di nascondere i propri errori.

“Con l’inferiorità sociale cercate di oscurare… l’eccellenza Cotugno, vostro incubo mentale“.

“Insulti creati ad arte per nascondere le malefatte. Invece dei napoletani, pensate alla strage dei vostri anziani“.

Gli ultras del Napoli e non solo, sono tutti dalla parte di Ascierto, un eroe contro il temibile Covid-19, e della Campania vera regina in questa emergenza nazionale.

Ecco gli striscioni degli ultras del Napoli contro Feltri e il nord: