Dries Mertens si è sottoposto al tampone per il Cornonavirus. L’attaccante belga è stato protagonista di un toccante scambio di battute con un infermiere.

NAPOLI. Dries Mertens ha effettuato il tampone per il Coronavirus. La SSS Napoli è pronta per la ripresa degli allenamenti, e in quest’ottica come è noto sta sottoponendo tutti i calciatori e i dipendenti a screening prima di aprire definitivamente i cancelli del centro tecnico di Castel Volturno.

Ai microfoni di voetbalkrant.com, l’attaccante belga racconta un retroscena e manifesta l’enorme rispetto per gli operatori sanitari.

Ecco il racconto di Mertens: “Oggi ho fatto il tampone, Un infermiere è venuto alla mia porta e si è un po’ divertito nel vedermi di persona, perché sua figlia è una mia grande fan. Gli h detto: ‘Sono io un tuo fan, perché rispetto quello che fai’. E gli ho anche chiesto: ‘Qual è stata la cosa più difficile che hai dovuto fare, in questo periodo?’.

Mi ha risposto: ‘La difficoltà maggiore sta nel non poter riabbracciare i miei figli tornando a casa, perché lavoro in un ospedale’. Ho pensato che fosse una storia triste. Diamo una mano, aiutiamo nella raccolta delle mascherine di protezione. Speriamo che il tutto finisca il prima possibile”.