Nikola Maksimovic attende una chiamata dal Napoli. Il difensore serbo è svincolato perché non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il club azzurro. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il giocatore ha ricevuto qualche messaggio da Spagna e Inghilterra, ma lui ha preferito aspettare che si facesse viva la sua ex società. “Napoli gli è entrata dentro, l’ha rapito e per il momento la Spagna e anche l’Inghilterra possono aspettare, se vogliono, così come lui sta attendendo che qualcosa accada intorno alla possibilità di ritrovarsi”.

Koulibaly può andare via: Napoli pensa a Maksimovic

La possibilità che il difensore, arrivato a 99 presenze in azzurro, possa restare a Napoli esiste. “Ci sono spiragli, una volontà che sembra reciproca di recuperare quel contratto scaduto, e di mettersi su altre cifre e altre date: d’altro canto, al Napoli un centrale difensivo servirebbe e c’è il rischio, se dovesse andar via Koulibaly, che poi bisognerebbe scovarne due”.

Maksimovic potrebbe rappresentare quell’usato garantito per il Napoli, ma dovrebbe accontentarsi di uno stipendio più basso rispetto a quello a cui avrebbe aspirato. Il giocatore non ha rinnovato il contratto proprio perché non soddisfatto delle cifre proposte dalla società azzurra. Ora il Napoli non si svenerà per cercare di farlo rientrare in rosa, ma l’accordo si può trovare se il giocatore decide di sposare il nuovo piano di Aurelio De Laurentiis.

