Gennaro Gattuso torna a parlare del Napoli. L’ex allenatore degli azzurri ritorna sull’argomento Napoli che è stata la sua squadra fino alla fine della scorsa stagione. Liquidato in pochi minuti con un tweet di Aurelio De Laurentiis dopo la disfatta col Verona, il tecnico si era accordato con la Fiorentina, squadra che ha poi lasciato dopo appena 22 giorni. Commisso lo ha tirato in ballo per una questione di commissioni coinvolgendo anche il potentissimo Jorge Mendes. Mentre De Laurentiis, in una recente conferenza stampa, ha fatto sapere di non aver proposto il rinnovo di contratto a Gattuso. Ora il tecnico ha voluto dire la sua verità.

Gattuso – intervista a Repubblica: Napoli, Fiorentina e commissioni

Gattuso dalle pagine del quotidiano fa sapere di non aver l’ossessione di parlare ad ogni costo, ma “ho il vizio di dire la verità. Tanto, se una cosa non sta in piedi cade da sola” dice il tecnico.

Gattuso e le supercommissioni : “Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito di Mendes, né lui me lo ha mai imposto. Neanche una volta. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli c’erano già”.

Il rapporto con Mendes : "È un amico: ha grandissima esperienza e mi dà consigli per la mia carriera. Io rispetto sempre i ruoli: il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. Io sono un allenatore ambizioso e voglio giocatori forti e funzionali alla squadra. Indipendentemente da chi sia il loro agente".

De Laurentiis nega di aver offerto il rinnovo a Gattuso: "Non lo so. Io sono orgoglioso di avere allenato una grande squadra in una grande città. In una stagione con problemi e infortuni mai visti, abbiamo perso la qualificazione Champions per un solo punto, con partite spesso spettacolari".

