Corriere. Napoli Sampdoria pronto Llorente, lo spagnolo scalpita.

Napoli, Contro la Sampdoria alla ripresa del campionato, in pole ci sarà Llorente. Lo spagnolo giocherà con la maglia numero 9.









Il Napoli dopo la sosta affronterà la Sampdoria. Milik in dubbio, Insigne lotta con i flessori e Mertens sarà in Belgio. Tocca a Fernando Llorente.

Nel giorno della visita di Careca a Castel Volturno, scrive il corriere dello sport, la maglia numero 9 torna sulle spalle di un centravanti: non accadeva dai tempi di Higuain, considerando che Milik preferì da subito indossare la 99 e che nell’ultima stagione è stato Verdi, non proprio un uomo d’area, il proprietario della dote.

Un’eredità importante, che però non spaventerà di certo un giocatore d’esperienza come Llorente.

Insigne è alle prese con una tabella personalizzata per smaltire un risentimento ai flessori della coscia destra;

Milik tornerà domani dalla Polonia ed è ancora a mezzo servizio per il problema fisico rimediato in tournée, in America; e per finire Mertens e Lozano, soprattutto il Chucky, saranno reduci da un bel carico di Nazionale.

Avanza quindi la candidatura a titolare del nuovo centravanti che il Napoli ha consegnato ad Ancelotti dopo il tra monto del sogno chiamato Icardi.







A scegliere sarà ovviamente Ancelotti, però l’idea che Llorente possa esordire con la Samp dal primo minuto al centro dell’attacco non è assolutamente da scartare. Il 14 settembre, giorno di Napoli-Sampdoria, saranno 1.483 giorni senza calcio italiano: e Llorente, c’è da scommetterci, vuole interrompere il digiuno.