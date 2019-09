Fedele: “Napoli squadra scollata, manca un regista. Ecco la verità su Icardi”

Enrico Fedele analizza il mercato del Napoli. L’opinionista racconta la verità sul mancato passaggio di Mauro Icardi in maglia azzurra.







Il procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele, ai microfoni di Marte sport Live ha parlato del mercato del Napoli e della vicenda Icardi:

“Griglia scudetto? Juve al primo posto, con Napoli e Inter a pari merito. L’elemento indispensabile da prendere nel mercato era un centrocampista titolare perché il Napoli è una squadra scollata, illogica e confusa.

Molti giocatori sono fuori ruolo: Allan e Fabian non sono registi, Zielinski non è un sinistro e col 4-4-2 il Napoli avrà tanti esterni di troppo.

Dal mercato serviva un regista difensivo, che il Napoli ha perso con l’addio di Albiol. Il Napoli merita 110 e lode per il mercato in uscita, ma in entrata non sono arrivati quei calciatori dal carisma importante. Cosa che invece ha fatto l’Inter: con Godin e Lukaku ha innalzato notevolmente il carisma della squadra.

James Rodriguez? Non è stato un bluff però De Laurentiis ha voluto fare il sergente di ferro con un presidente che è più forte di lui".







Fedele aggiunge: “Icardi non è venuto a Napoli perché c’è la Juve che muove i fili.I bianconeri hanno un impegno col calciatore: lo prenderanno l’anno prossimo.

Il Napoli quest’anno chiude la campagna acquisti con -37milioni. Llorente è la migliore ruota di scorta perchè tampona le falle di Milik dello scorso anno”.