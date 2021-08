Emerson Palmieri al Napoli, ora si può chiudere con il Chelsea. A far svoltare al situazione del giocatore è stato l’accordo per il prolungamento di contratto trovato con il club di Abramovic. A dare la notizia è Corriere dello Sport, che parla chiaramente di una svolta imminente per il passaggio di Emerson Palmieri al Napoli. L’esterno sinistro, vincitore degli Europei con l’Italia, vuole il trasferimento in azzurro. Lo ha fatto capire chiaramente anche durante una recente intervista a ESPN Brasil, in cui ha dichiarato la sua volontà di vestire la maglia del Napoli.

Emerson Palmieri: il Napoli prepara il colpo di mercato

Il giocatore sta chiedendo da tempo più spazio ma fino ad ora non ne ha trovato. Il suo obiettivo è giocare con continuità ed il Napoli gli può dare questa occasione. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Il Napoli glielo ha detto in epoca non sospetta, quando ancora non c’era Spalletti, che ora è diventato una calamita, perché il passato conta e il biennio a Roma ha avuto un peso: il Chelsea ha esercitato il diritto di rinnovo, a questo punto, e non avendo l’esterno italo-brasiliano grande spazio con Tuchel, è possibile eventualmente procedere con un prestito, l’opzione che ingolosisce Giuntoli e che De Laurentiis è riuscito ad ottenere già un anno fa per Bakayoko.

