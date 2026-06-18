Calciomercato Napoli: Gila desidera gli azzurri, Allegri pronto a farlo il suo regalo.

Si avvicina il difensore della Lazio al Napoli

Il Napoli punta su Mario Gila per rafforzare la difesa

Napoli. Il nuovo progetto del Napoli, sotto la direzione di Aurelio De Laurentiis, ha come obiettivo principale il rafforzamento della difesa. Con l’arrivo imminente di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, il direttore sportivo Giovanni Manna ha identificato un profilo interessante: Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio.

Gila, classe 1998, ha attirato l’attenzione per le sue doti difensive e la versatilità in campo. La sua capacità di difendere a uomo, il senso della posizione e le abilità nell’impostazione del gioco sono qualità che hanno convinto la dirigenza partenopea e il futuro allenatore. Non è una novità: Allegri aveva già indicato Gila come rinforzo ideale durante i suoi trascorsi al Milan, e la sua opinione sembra non essere cambiata. L’idea è di costituire una retroguardia flessibile, in grado di adattarsi sia alla difesa a tre che a quella a quattro, migliorando le opzioni per affrontare al meglio il campionato e le competizioni europee.

La scelta dell’azzurro e gli sviluppi del mercato

Mario Gila ha manifestato chiaramente la sua intenzione di lasciare la Lazio. Ha già comunicato al nuovo tecnico Gennaro Gattuso il desiderio di cambiare aria e ha avvisato la dirigenza biancoceleste che non intende rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Situazione complicata per Claudio Lotito, che ora deve prendere una decisione cruciale riguardante la futura monetizzazione del giocatore, poiché questa estate rappresenta un’unica opportunità per evitare un addio a parametro zero.

Recentemente, i contatti tra il Napoli e gli agenti di Gila si sono intensificati. Il club partenopeo ha messo sul piatto un contratto quinquennale, offrendogli oltre 2 milioni di euro netti a stagione, una cifra quasi doppia rispetto all’attuale stipendio di 1,1 milioni percepiti a Roma. Le prospettive del trasferimento sono avvalorate dalla determinazione del calciatore, anche se persiste una notevole distanza economica tra le due società: il Napoli è disposto a rilanciare fino a 20 milioni di euro, mentre la Lazio richiede una somma fissa di 30 milioni.

Le difficoltà legate alla clausola con il Real Madrid

A complicare ulteriormente la situazione c’è una clausola che impone alla Lazio di corrispondere al Real Madrid il 50% dell’incasso derivante dalla futura vendita di Gila. Questo vincolo ha spinto la dirigenza laziale a cercare di massimizzare il profitto, pur consapevole di non poter esagerare nelle richieste per non ostacolare un mercato in entrata essenziale per autofinanziarsi.

Per superare l’impasse e ridurre il divario tra le offerte, il Napoli potrebbe considerare di inserire tra le contropartite tecniche alcuni giocatori graditi a Gattuso:

Cyril Ngonge : Potrebbe essere il principale candidato. L’esterno belga è alla ricerca di una nuova destinazione, e la Lazio lo aveva già seguito in passato.

Lorenzo Lucca : Un profilo che attira particolarmente Gattuso per la sua fisicità e capacità di attaccare la profondità. Tuttavia, la sua acquisizione rappresenta una sfida, dato l’investimento di 35 milioni di euro fatto dal Napoli solo un anno fa.

Sam Beukema: Una pista meno calda. L’olandese è giunto di recente al Napoli ed è considerato un elemento importante del progetto attuale, rendendo difficile la sua cessione.

C’è una cosa certa: il Napoli sta investendo seriamente per rendere Mario Gila un elemento chiave del suo nuovo progetto. L’intenzione del difensore spagnolo è di costruire un percorso che possa portarlo a brillare a livello internazionale, con l’ambizione di tornare un giorno al Real Madrid in un ruolo da protagonista.

La trattativa è entrata quindi in una fase cruciale e Gila potrebbe presto diventare il primo, significativo tassello del nuovo Napoli che Allegri sta costruendo. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del giocatore e il rafforzamento della squadra partenopea in vista della nuova stagione.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport.

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