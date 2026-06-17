Mancini lascia Al Sadd, tornando in Italia con viste sulla Coppa del Mondo 2026.

Mancini lascia Al Sadd: il ritorno sulla panchina dell’Italia è possibile?

Il saluto di Mancini ad Al Sadd

AL RAYYAN, QATAR – Gennaio 25: Roberto Mancini, allenatore della Saudi Arabia, reagisce durante la partita di gruppo F della Coppa Asiatica AFC tra Arabia Saudita e Thailandia presso l’Education City Stadium il 25 gennaio 2024 ad Al Rayyan, Qatar. (Foto di Robert Cianflone/Getty Images)

Roberto Mancini ha ufficialmente lasciato la panchina dell’Al Sadd, aprendo le porte a speculazioni sul suo possibile ritorno come commissario tecnico della Nazionale Italiana. L’allenatore italiano, che ha guidato il club qatariota per soli otto mesi, ha condiviso un messaggio emozionante per i tifosi della squadra su X (precedentemente Twitter) sabato sera, con un video di ringraziamento.

In questi otto mesi, Mancini ha avuto modo di lasciare il segno, conquistando il titolo di campione del campionato qatariota lo scorso aprile e celebrando sul campo con un richiamo alla vittoria dell’Euro 2020. Con un messaggio carico di nostalgia, ha dichiarato: “Short but valuable time, with lots of great memories. Thank you, Al Sadd, we hope the story will continue someday. All the best in your next challenge…” (traduzione: “Un periodo breve ma prezioso, ricco di grandi ricordi. Grazie, Al Sadd, speriamo che la storia continui un giorno. Tutto il meglio per la tua prossima sfida…”) fonte: Al Sadd SC.

Un futuro incerto ma promettente

La partenza di Mancini ha immediatamente alimentato le voci su un possibile ritorno alla guida della Nazionale Italiana. Molti esperti di calcio e tifosi attendono con interesse di vedere se Mancini sarà riammesso dopo la sua suddetta partenza nel agosto 2023. Durante il suo primo incarico, da 2018 a 2023, il tecnico ha portato l’Italia alla vittoria dell’Euro 2020, ma ha anche vissuto il grande dispiacere di un fallimento nel qualificarsi per il Mondiale 2022.

Multiple fonti confermano che Mancini è il principale candidato a tornare alla guida della Nazionale. Le reazioni tra i tifosi e gli esperti sono state contrastanti: da un lato c’è chi lo supporta e lo rimpiange, dall’altro chi è scettico riguardo alla sua rielezione a causa dei risultati recenti.

Le relazioni con la FIGC

Un aspetto interessante da considerare è il suo rapporto con Giovanni Malagò, attuale presidente del CONI e candidato favorito per la presidenza della FIGC, le cui elezioni si terranno il 22 giugno 2026. Mancini è noto per avere buoni legami con Malagò, il che potrebbe giocare a suo favore in caso di candidatura.

Nonostante il suo periodo in Arabia Saudita non sia durato a lungo, il suo impatto sul calcio locale è stato significativo. Mancini ha dimostrato di essere un allenatore capace di gestire situazioni complesse e di portare risultati, cosa che lo rende un candidato appetibile per qualsiasi squadra desideri successo.

L’eredità di Mancini

L’eredità lasciata da Mancini nella Nazionale è complessa. La vittoria all’Euro 2020 ha rappresentato una rinascita per il calcio italiano, dimostrando che con la giusta guida è possibile riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale. La sua avventura con l’Al Sadd ha mostrato che Mancini ha la capacità di adattarsi a campionati diversi e a culture calcistiche distinte.

Al momento, il futuro di Mancini rimane incerto, ma le sue esperienze in Qatar e il suo passato con la Nazionale Italiana lo pongono in una posizione unica per una possibile reintegrazione. Mentre le voci continuano a circolare, il panorama del calcio italiano potrebbe cambiare nuovamente in modo sorprendente.

Cosa succede adesso?

Il momento attuale richiede una riflessione sull’importanza dell’individuazione di un allenatore che possa guidare l’Italia verso nuovi traguardi. La FIGC dovrà fare delle scelte strategiche riguardo alla nomina del nuovo coach, e la presenza di Mancini nel dibattito è indiscutibilmente significativa.

Inoltre, la sua esperienza recente in Arabia Saudita, anche se breve, ha dato prova della sua capacità di ottenere risultati in contesti difficili. Ci si può aspettare che le prossime settimane portino ulteriori sviluppi e chiarimenti sul suo futuro professionale. Sarà interessante seguire come evolverà la situazione e se Mancini tornerà a indossare la felpa azzurra.

Per ulteriori aggiornamenti e notizie sul calcio italiano e sul potenziale ritorno di Mancini, si consiglia di seguire le fonti ufficiali come la FIGC e media sportivi affidabili.

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