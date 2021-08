Emerson Palmieri strizza l’occhio al Napoli: “Grande club”

Emerson Palmieri al Napoli, arriva l’apertura del calciatore corteggiato dal club di Aurelio De Laurentiis. Il calciomercato è ancora aperto e gli azzurri seguono un esterno mancino, Emerson Palmieri è la prima scelta di Luciano Spalletti. L’esterno del Chelsea ha parlato a ESPN Brasil ed ha ammesso: “Sapevo dell’interesse del Napoli e sono davvero molto felice, fa piacere essere accostato ad un club molto importante. Sicuramente un grande club in Italia. Sono ancora più contento anche visto quanto poco ho giocato la stagione scorsa col Chelsea“.

Calciomercato: Napoli-Emerson Palmieri

L’esterno del Chelsea ha vinto il campionato europeo con l’Italia giocando da titolare dopo l’infortunio di Spianazzola. Ora cerca un club che gli possa dare continuità anche in campionato. Emerson Palmieri è stata la prima scelta del Napoli ed il calciatore lo sa bene. Al momento resta un tesserato del Chelsea: “So di potermela giocare anche a Londra, ma vorrei tanto tornare ad essere importante per la squadra come è già accaduto. Il ruolo non mi interessa io sono sempre a disposizione dell’allenatore, ma lo scorso anno non ho avuto spazio“.

Parlando di un possibile futuro al Napoli, Emerson Palmieri dice: “Per il mio futuro sceglierò quella che ritengo l’opzione migliore. Ho ancora una ventina di giorni per pensare a tutte le possibilità, per scegliere il posto giusto, dove mi sentirò desiderato davvero“.

