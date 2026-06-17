Carnevali conferma le priorità della Juventus e i 4 giocatori intoccabili in riunione con Spalletti.

SASSUOLO, ITALIA – 06 GENNAIO 2026: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, insieme a Giovanni Carnevali, CEO del US Sassuolo, durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Juventus FC allo Stadio Mapei Città del Tricolore. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Strategie di Vendita e Rinforzi in Casa Juventus

Il nuovo direttore della Juventus, Giovanni Carnevali, ha incontrato il tecnico Luciano Spalletti per la prima volta a Forte dei Marmi, Toscana, sabato scorso. Questo incontro ha segnato un importante momento per il club, in un periodo in cui le finanze necessitano di un rafforzamento urgente. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport e Tuttosport, Carnevali ha comunicato a Spalletti che la strategia principale sarà quella di consolidare la situazione finanziaria attraverso la cessione di alcuni giocatori.

Nel corso dell’incontro, Carnevali ha chiarito a Spalletti che solo quattro calciatori sono considerati “incedibili”: Kenan Yilidz, Manuel Locatelli, Pierre Kalulu e Weston McKennie. Questo ridotto numero di calciatori intoccabili fa presagire che il mercato delle cessioni potrebbe essere piuttosto ampio e include alcuni nomi di spicco, cruciali per migliorare la situazione economica del club, che ha deluso non qualificandosi per la Champions League.

Piani di Rinnovo e Sviluppi Futuri

Spalletti e Carnevali hanno discusso principalmente della strategia di mercato in vista della prossima estate. Secondo l’edizione torinese di JuventusNews24, il settore tecnico del club è concentrato sull’incremento delle risorse finanziarie per ottenere maggiore libertà nel mercato. Questo implica la pronta disponibilità a valutare offerte per giocatori come Andrea Cambiaso, Khephren Thuram e Gleison Bremer.

La scorsa stagione ha evidenziato alcune debolezze nella rosa e la Juventus intende agire con decisione. Le vendite pianificate non sono solo una questione di bilancio, ma anche di rinnovamento della squadra. Inoltre, si prevede che Carnevali incontrerà Dusan Vlahovic per riprendere le trattative riguardanti il rinnovo contrattuale. La situazione dell’attaccante serbo è delicata, poiché la mancanza di un accordo con l’ex direttore Damien Comolli ha lasciato il futuro di Vlahovic in bilico, con un rischio concreto di partenza a zero.

In attesa di nuovi sviluppi, è previsto un ulteriore incontro tra Carnevali e Spalletti lunedì, a Torino. Questo incontro sarà il primo, formale, e coinvolgerà anche altri dirigenti della Juventus. L’obbiettivo è definire le strategie operative per l’immediato futuro e discutere le possibilità di un allargamento della rosa, in modo da affrontare la prossima stagione con maggiori ambizioni.

Il club bianconero, dato il contesto attuale, deve trovare un equilibrio tra vendite e acquisti. La volontà di rinforzare la squadra è chiara, ma sarà imprescindibile monitorare da vicino il mercato e muoversi con accortezza in un panorama competitivo come quello della Serie A.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle novità in casa Juventus. La situazione in continua evoluzione richiederà un’attenzione costante.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Tuttosport, JuventusNews24

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