Ben Shelton punta al doppio misto con un connazionale americano a Wimbledon.

Ben Shelton conquista il titolo sul prato prima di Wimbledon

Ben Shelton ha trovato la sua forma ideale nel momento giusto, aggiudicandosi il suo primo titolo su erba al Boss Open di Stoccarda, un’importante tappa preparatoria in vista di Wimbledon. Questo successo è particolarmente significativo per il giovane tennista americano, che ha dimostrato di essere pronto ad affrontare le sfide del grande slam più prestigioso della stagione.

Il torneo ATP 250 si è rivelato un ottimo banco di prova per Shelton, il quale era il primo testa di serie. Con una serie di prestazioni solide, il tennista ha confermato le sue ambizioni di successo su superfici erbose. Le aspettative per Wimbledon aumentano, e Shelton ha già iniziato a pianificare la sua partecipazione al torneo, ipotizzando una possibile partnership di doppio misto con un’atleta americana del circuito WTA.

La vittoria è stata celebrata da Shelton anche attraverso i social media, in particolare su Instagram, dove ha utilizzato l’hashtag #6 e un’emoji del trofeo per sottolineare il suo sesto titolo ATP. Il suo post ha attirato l’attenzione di vari atleti, tra cui McCartney Kessler, che ha commentato in modo intrigante, insinuando la loro potenziale collaborazione nel doppio misto.

Possibile partnership nel doppio misto a Wimbledon

Shelton ha risposto al commento di Kessler, chiedendo: “Ripetiamo a Londra?” La conversazione tra i due suggerisce che una collaborazione sul campo potrebbe presto concretizzarsi. Altri tennisti hanno partecipato alla conversazione, evidenziando l’ottimo clima di supporto tra coetanei. Iva Jovic ha incoraggiato Shelton dicendo: “Dai, facciamolo!”, mentre la canadese Victoria Mboko ha postato un’emoji di capra sotto il post, per sottolineare l’eccezionalità della situazione.

McCartney Kessler, attualmente classificata 44esima al mondo, ha avuto una stagione positiva, con buone performance sia in singolare che in doppio. La tennista ha recentemente concentrato la sua attenzione sul torneo di Nottingham, dove cercherà di migliorare ulteriormente la sua classifica. Kessler ha vinto tre titoli WTA in singolo e ha raggiunto il suo miglior ranking di carriera, posizionandosi al 30esimo posto. Nel doppio, ha un titolo all’attivo e ha raggiunto il 47esimo posto come migliore posizione.

Il percorso di Shelton e altre esperienze nel doppio misto

Ben Shelton, reduce da una straordinaria carriera giovanile, ha già avuto esperienza nel doppio misto al US Open 2025, dove ha partecipato in un evento dal formato innovativo. In quell’occasione, ha fatto coppia con l’americana Taylor Townsend, ma la loro corsa si è interrotta ai quarti di finale contro la coppia composta da Danielle Collins e Christian Harrison.

La preparazione di Shelton continua a mostrare risultati promettenti, specialmente considerando l’importanza dei tornei su erba. Questa superficie, particolarmente insidiosa, richiede un adattamento rapido e una strategia vincente. Oltre al suo talento naturale, la determinazione di Shelton di affinare il proprio gioco sul prato lo proietta come uno dei giovani emergenti nel tennis maschile.

Con la vittoria al Boss Open, Shelton non solo solleva un trofeo, ma anche le aspettative degli appassionati e degli addetti ai lavori. Tutti gli occhi saranno puntati su di lui e sul suo approccio nel doppio misto, che potrebbe rivelarsi una sorpresa durante il torneo di Wimbledon.

Fonti: ATP Tour, WTA Tennis.

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