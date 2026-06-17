Napoli e Real Madrid: Mario Gila sempre più vicino al trasferimento.

Mario Gila nel mirino del Napoli: il trasferimento che potrebbe concretizzarsi

Il Napoli ha intensificato i suoi sforzi per acquisire Mario Gila dalla Lazio. L’interesse per il venticinquenne difensore spagnolo non è più soltanto un rumor; le trattative stanno diventando sempre più concrete. Per la dirigenza partenopea, Gila rappresenta il profilo ideale per rinforzare una difesa che ha mostrato segni di fragilità nella scorsa stagione. Con Rrahmani prossimo a compiere 33 anni e il rendimento altalenante di Buongiorno, l’arrivo di Gila porterebbe freschezza e solidità al reparto arretrato.

Gila stesso sarebbe incline a trasferirsi a Napoli, attratto dall’opportunità di competere in Champions League e di lottare per i vertici della classifica. Dopo un’annata deludente trascorsa a Formello, il difensore è desideroso di una nuova avventura, e il richiamo del Napoli potrebbe rivelarsi irresistibile. Tuttavia, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha fissato un prezzo di 30 milioni di euro, cifra considerata eccessiva, soprattutto considerando che il contratto di Gila è in scadenza e il giocatore non intende rinnovare. Questo rende la situazione ancor più complessa, tenendo conto della clausola imposta dal Real Madrid, che detiene il 50% della plusvalenza sulla futura rivendita del calciatore.

La strategia del Napoli: Rafa Marín come pedina chiave

Il Napoli, di fronte alle richieste finanziarie elevate della Lazio, sta considerato alternative che potrebbero risultare vantaggiose per entrambe le parti. Uno di questi è Rafa Marín, giovane difensore ex Real Madrid attualmente in possesso del Napoli. Dopo una stagione positiva in prestito al Villarreal, dove ha dimostrato di avere un grande potenziale, Marín vuole trovare spazio e inserirsi stabilmente in Serie A. Questa sua volontà di rimanere in Italia lo rende un candidato ideale in un’eventuale trattativa con la Lazio.

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, è un forte sostenitore del giovane difensore e valuterebbe con favore il suo inserimento nell’affare. Marín rappresenterebbe un’ottima contropartita, che potrebbe ridurre sensibilmente l’impatto economico dell’operazione per il Napoli. Inoltre, il club potrebbe considerare di aggiungere altre pedine, come il centravanti Lorenzo Lucca, per facilitare la trattativa e soddisfare le esigenze del tecnico calabrese.

I club stanno ancora discutendo sulle valutazioni delle rispettive rose, ma i negoziati sono in corso e le porte della trattativa rimangono aperte. Napoli e Roma potrebbero trovare un terreno comune, dando vita a un affare che soddisfi entrambe le parti. L’esito finale di questa situazione rimane incerto e la tifoseria attende con ansia sviluppi positivi nei prossimi giorni. Mentre entrambe le dirigenze lavorano per raggiungere un accordo, l’attenzione si sposta su eventuali ulteriori sviluppi, che potrebbero includere altre contropartite o persino un cambio di strategie nel caso in cui le negoziazioni non dovessero andare a buon fine.

Fonti ufficiali confermano che, sebbene le due società siano attualmente distanti nelle loro valutazioni economiche, continuano a esplorare possibilità di intesa. Questo scambio tra Napoli e Lazio si profila come uno degli affari più intriguing del mercato estivo, poiché coinvolge elementi di certo interesse e prospettive di successo calcistico elevato da entrambe le parti.

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