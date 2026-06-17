Campanella del Sollievo: la gioia di una paziente guarita a Napoli.

Inaugurata la Campanella del Sollievo all’Ospedale del Mare di Napoli

Una mattinata intensa di emozioni ha caratterizzato l’inaugurazione della Campanella del Sollievo presso l’Ospedale del Mare di Napoli. Questo significativo simbolo di speranza è stato donato da Cinzia, una paziente che ha vinto la battaglia contro il tumore. L’iniziativa ha coinvolto non solo i pazienti, ma anche medici, infermieri e rappresentanti della comunità, creando un legame profondo tra l’ospedale e il territorio circostante.

Un spazio di cura più umano e accogliente

L’Unità Operativa Complessa di Oncologia, diretta dal Dottor Bruno Daniele, ha visto arricchire i propri spazi grazie all’installazione della campanella e all’affissione di opere donate da due talentuose artiste napoletane, Greta Paliotti e Rossana Diasparra. L’obiettivo di queste iniziative è quello di rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e umanizzato. Offrire ai pazienti e alle loro famiglie un luogo dove sentirsi sereni è cruciale nel percorso di cura per chi affronta malattie oncologiche.

La campanella, che può essere suonata dai pazienti al termine della loro terapia, simboleggia non solo la fine di un percorso difficile, ma anche l’inizio di una nuova vita. È un messaggio di speranza per tutti coloro che ancora si trovano in trattamento, una dimostrazione di supporto collettivo e gratitudine nei confronti del personale medico e infermieristico.

Durante la presentazione dell’iniziativa, hanno preso parte alcuni esponenti principali dell’ospedale, tra cui i Direttori Sanitario e Amministrativo Giuseppe Vitiello e Massimo Barresi, che hanno evidenziato l’importanza dell’arte e della creatività nel processo di guarigione. Carmine Lauretta, noto come Vesuviano, ha intrattenuto i presenti con le sue canzoni appassionate, sottolineando come l’arte possa avere un ruolo fondamentale nel sostenere i pazienti durante le difficoltà.

La pasticceria Colmayer ha contribuito a rendere l’evento ancora più speciale, offrendo i celebri dolci “via col vento” a tutti i partecipanti. Questa generosità ha arricchito l’atmosfera di festa e solidarietà, dimostrando l’importanza di unire le forze per il bene comune.

Messaggi di speranza e unione

“Momenti come questi rafforzano il legame tra ospedale, pazienti e comunità,” ha affermato il Dottor Bruno Daniele. Le sue parole evidenziano come la medicina non sia solo una questione di competenze tecniche, ma anche di umanità e sensibilità. Le opere d’arte e la Campanella del Sollievo rappresentano un simbolo forte: nessun paziente è solo nel proprio cammino verso la guarigione.

La Dott.ssa Maria Corvino, direttore sanitario aziendale, ha aggiunto che “la cura non è fatta soltanto di terapie, ma anche di gesti che parlano direttamente al cuore.” L’incontro tra la professionalità medica e l’attenzione umana è essenziale nel percorso di cura dei pazienti oncologici.

Infine, il Direttore Generale Gaetano Gubitosa ha ringraziato sinceramente tutte le persone coinvolte, dalle artiste alle istituzioni, che hanno reso possibile questo progetto significativo. “La Campanella del Sollievo sarà sempre un simbolo di un traguardo raggiunto, di una battaglia affrontata con coraggio e di un futuro che si guarda con fiducia” ha concluso Gubitosa.

Questo evento ha rappresentato un grande passo avanti nel percorso di umanizzazione dei servizi sanitari. La Campanella del Sollievo non è solo un oggetto da suonare: è una testimonianza di speranza, resilienza e comunità. Per ulteriori informazioni sulle iniziative dell’Ospedale del Mare e sui servizi offerti ai pazienti oncologici, è possibile visitare il sito ufficiale dell'[Azienda Ospedaliera dei Colli](https://www.ospedalidelcolli.it).

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