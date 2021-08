Juan Jesus – Napoli accordo raggiunto. Il difensore firmerà un contratto annuale. Il Napoli ingaggia Juan Jesus, l’ ex Roma sarà il quarto difensore a disposizione di Spalletti Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno pensato a Juan Jesus: il brasiliano, grande conoscitore della Serie A. Il difensore svicolato dalla Roma ha accettato senza indugi l’Il difensore si è legato al Napoli con un contratto annuale, Dopo l’addio di Luperto,: il brasiliano, grande conoscitore della Serie A. Il difensore svicolato dalla Roma ha accettato senza indugi l’ offerta del Napoli come riporta sky sport 24: “Juan Jesus, 30 anni, ha dunque accettato le condizioni offerte dal Napoli e nelle prossime ore firmerà un contratto annuale. Al Napoli ritroverà Luciano Spalletti, che lo ha già allenato ai tempi della Roma“.

JAUN JESUS AL NAPOLI: CONTRATTO ANNUALE

Juan Jesus era considerato uno dei due nomi forti per la retroguardia di Spalletti assieme a quello dell’ex sampdoriano Skhodran Mustafi, pure lui svincolato. Si tratta dunque di un’acquisizione senza costi, esclusi quelli relativi allo stipendio del giocatore.

Juan Jesus firmerà per un anno con il Napoli. E colmerà la falla venutasi a creare con l’addio di Maksimovic, che non ha rinnovato il proprio contratto al termine della scorsa stagione. Farà compagnia a Koulibaly, Manolas e Rrahmani. Il calciatore sta svolgendo in questi minuti le visite mediche prima di firmare per il club partenopeo.