Napoli, Spalletti blocca Insigne: “Sono fiducioso per il rinnovo”

Luciano Spalletti trattiene Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli in questi giorni è salito alla ribalta per il mancato rinnovo con il club azzurro. Il tecnico di Certaldo però è convinto che alla fine il capitano resterà al Napoli. Spalletti lo ha detto chiaramente ai microfoni di ‘Sky Sport’, dichiarandosi ottimista in ottica rinnovo.

“Rimane difficile pensare di rinunciare a un giocatore come lui. Sono fiducioso per il rinnovo. – ha affermato – È chiaro che per quest’anno ce l’avremo di sicuro se non verrà qualcuno a prenderlo, al di là del contratto. Siamo tutti fiduciosi, perché sennò perderemmo un calciatore importante e bisognerebbe poi andare a prendere un calciatore importante per avere qualcosa di simile”.

Il contratto del numero 24 scade nel 2022 e al momento non è stato ancora raggiunta l’intesa per il prolungamento.

“Stiamo parlando di un elemento che un mese fa è andato a Wembley, di fronte a 60 mila inglesi, e s’è preso la coppa. – ha sottolineato il tecnico del Napoli – È un calciatore difficilmente turbabile, ha una mentalità acquisita. Sa dove posizionarsi in campo, a volte rimane aperto, a volte viene tra le linee e riceve sui piedi e dà seguito alla palla con una carezza, senza neanche controllarla”.

Il nuovo allenatore dei campani non chiede alla proprietà nuovi innesti, ma si augura che non ci siano partenze dolorose nelle ultime settimane di agosto.