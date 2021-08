Capello esalta il Napoli di Spalletti: “Squadra da vertice, bisogna fare solo una cosa”

Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport parla anche del Napoli di Luciano Spalletti. L’ex tecnico non ha dubbi il Napoli è già pronto per lottare per il vertice: “Luciano Spalletti ha la squadra pronta, deve solamente evitare di perdere pezzi: la cessione di Koulibaly va scongiurata. Il Napoli ha basi più solide rispetto alla concorrenza“. Secondo quanto detto da Fabio Capello il Napoli anche senza acquisti potrebbe già combattere contro formazioni, che sulla carta, sembrano più attrezzate come Inter, Milan e Juventus. Di questo ne è convinto anche Luciano Spalletti che ha accettato di allenare il Napoli, proprio perché crede nella bontà della rosa degli azzurri.

Napoli: voci di mercato

Eppure le voci di mercato intorno ai big del Napoli non si arrestano. L’Inter sta facendo una corte sfrenata a Lorenzo Insigne. I nerazzurri hanno a disposizione la cifra giusta per convincere il Napoli a cedere il calciatore. Inoltre il Psg tiene sempre d’occhio Koulibaly, giocatore valutato almeno 50 milioni di euro dal Napoli. Spalletti non vorrebbe perdere questi due calciatori, ma se qualche società arriva con la cifra giusta, Aurelio De Laurentiis non farà barricate. In uscita c’è anche Manolas che piace all’Olympiakos. Il club greco è molto interessato al giocatore, tanto che Giuntoli ha già individuato i due sostituti. Per il mercato in entrata è caldissima la pista che porta ad Estupinan, con un’offerta ufficiale al Villareal che arriverà nei prossimi giorni.