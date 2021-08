Rai – “Koulibaly al Psg, De Laurentiis lo cede ma al suo prezzo. Le novità su Insigne ed Estupinan”

Calciomercato Napoli con Ciro Venerato, giornalista della Rai che fa il punto della situazione sulle manovre azzurre ai microfoni di Radio Goal. In questi giorni si moltiplicano le voci di un interesse del Psg per Koulibaly, ma Venerato è scettico: “Non mi arrivano conferme ed inoltre l’infortunio di Sergio Ramos non mi sembra così grave da spingere il club a comprare un altro difensore. In ogni caso – aggiunge – Aurelio De Laurentiis lascerebbe partire Koulibaly da Napoli solo se gli venissero offerti almeno 50 milioni di euro. La pista mi sembra molto difficile, ma nelle prossime settimane ne potremo sapere di più“.

Insigne-Inter

Altro giocatore potenzialmente in uscita dal Napoli è Lorenzo Insigne che piace all’Inter. Il club nerazzurro vorrebbe proporre uno scambio con Sanchez ma l’ingaggio del “cileno è troppo alto per il Napoli che ha rifiutato. Per quanto riguarda Vecino e D’Ambrosio sono giocatori che l’Inter non vuole lasciar partire. I due club hanno parlato anche di Gagliardini che sarebbe un giocatore molto utile per Spalletti. In ogni caso l’Inter continuerà a monitorare Insigne, non lo ritiene affatto una terza scelta dopo Zapata e Correa“.

Napoli: calciomercato in entrata

Aurelio De Laurentiis continua a fare cassa con cessioni e alleggerimento del monte ingaggi, lasciando partire alcuni giocatori della rosa. Nonostante sia stata fatta una promessa a Spalletti il club non ha ancora accelerato per comprare i giocatori chiesti dal tecnico. In questi giorni si è parlato molto di Estupinan: “Il calciatore è stato proposto al Napoli, che ha però altre priorità” fa sapere Venerato. Conclusione su Berge: “Piace al Napoli, ma non ci sono le condizioni al momento per il trasferimento in Campania. Giuntoli lo vorrebbe in prestito, ma lo Sheffield non apre a queste condizioni“.

