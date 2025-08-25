Corriere dello Sport: “Un colpo in stile Aurelio”
Scott McTominay incarna l’identikit perfetto del calciatore per Antonio Conte: corre, pressa, difende, segna e soprattutto lavora per la squadra. Pressing sul campo e persino fuori: come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sabato lo scozzese ha telefonato a Rasmus Hojlund, suo ex compagno al Manchester United, per invitarlo ad abbracciare il progetto Napoli.
L’attaccante danese, obiettivo numero uno per l’attacco dopo l’infortunio di Lukaku, ha già espresso entusiasmo per la prospettiva di tornare in Serie A e vestire la maglia dei campioni d’Italia. «Hojlund ha detto sì», scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, e l’arrivo del classe 2003 trasformerebbe in un attimo il potenziale offensivo azzurro, oggi condizionato dallo stop del belga. Con i suoi 22 anni, forza fisica, talento e margini di crescita, rappresenterebbe un affare in pieno stile Napoli, il club che ha costruito successi con intuizioni come Osimhen e Kvaratskhelia.
Il ds Mauro Manna sta lavorando su un doppio fronte con il Manchester United: l’ingaggio e la formula. La preferita dal giocatore è il prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 50 milioni (5 per il prestito e 45 per il riscatto), ma resta sul tavolo anche l’ipotesi del diritto di riscatto. Il tempo stringe: manca solo una settimana alla chiusura del mercato e i sorteggi di Champions sono ormai vicini.
Il coinvolgimento di McTominay, che ha raccontato a Hojlund i dettagli del progetto e lo ha incoraggiato a unirsi al gruppo, ha infiammato anche i tifosi sui social, segno di un legame sempre più forte tra squadra e città.
Intanto il Napoli non si ferma al danese. Sullo sfondo, riferisce Mandarini sul Corriere dello Sport, resta vivo l’interesse per Elif Elmas del Lipsia, considerato il jolly per fascia sinistra e trequarti. La prima offerta (1,5 milioni per il prestito e 11,5 per il riscatto) è stata respinta, ma il macedone ha già fatto sapere di volere solo gli azzurri. In parallelo, con l’Atalanta è aperto il discorso per Marco Brescianini, anche se la trattativa per il centrocampista escluderebbe quella per Elmas.