Corriere dello Sport: "Napoli, un B&B in centro"

Sam Beukema scalda i motori. Al Franchi contro la Fiorentina, il difensore olandese potrebbe esordire dal primo minuto con la maglia del Napoli. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’assenza di Rrahmani – fermato da un problema muscolare in nazionale – apre lo spazio all’ex Bologna, acquistato il 20 luglio dopo una trattativa lunga e costosa, che lo rende uno degli investimenti più importanti dell’estate.

Beukema, 26 anni, è ancora in attesa della sua prima presenza ufficiale: panchina nelle prime due giornate contro Sassuolo e Cagliari, dopo un precampionato di apprendistato. Ma ora, sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la necessità di sostituire Rrahmani potrebbe spingerlo al centro della difesa già sabato, con la prospettiva di sfidare poi il Manchester City in Champions League.

Accanto a lui, l’altro nome caldo è quello di Buongiorno. Reduce dal lungo recupero post-operatorio, il difensore mancino ha già dato un segnale importante contro il Cagliari, con l’assist decisivo per Anguissa al 95’. Il suo rientro apre un ballottaggio con Juan Jesus, una sfida tra due mancini affidabili. Come osserva ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il recupero del centrale ex Torino rappresenta una notizia da copertina, dopo una stagione segnata da infortuni e sfortuna.

Antonio Conte ha gestito le prime uscite puntando sull’usato sicuro, ma ora la situazione cambia. La “B&B”, Beukema e Buongiorno, potrebbe diventare il nuovo tandem difensivo del Napoli. Una coppia già provata nell’allenamento congiunto contro l’Avellino, pronta a dare solidità e nuove certezze a una squadra che guarda al campionato e all’Europa con grandi ambizioni. Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sarà una settimana intensa, tra preparativi, recuperi e scelte cruciali: sabato a Firenze inizia davvero la nuova avventura del difensore olandese.

