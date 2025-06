Corriere dello Sport: “Napoli, tra Anguissa e Musah: centrocampo sospeso”

Il destino del centrocampo del Napoli è appeso alle scelte di Frank Zambo Anguissa. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il mediano camerunese è attratto dall’ipotesi di trasferirsi in Arabia Saudita, più precisamente all’Al-Qadsiah, che da tempo lavora per convincerlo. Un addio che resta probabile, ma non ancora certo. Il club partenopeo ha già rifiutato due offerte (fino a 12 milioni) del Besiktas, valutando il cartellino del giocatore 25 milioni di euro. Eppure, non è escluso che Frank – sotto contratto fino al 2027 – possa sorprendere tutti decidendo di restare a Napoli.

Musah congelato, Beukema priorità

La situazione in divenire di Anguissa ha avuto un riflesso diretto sull’operazione Yunus Musah. Secondo quanto riferisce Mandarini sul Corriere dello Sport, l’affare con il Milan, definito intorno ai 25 milioni, è stato messo in stand-by: il Napoli vuole riflettere sulle cifre, anche alla luce dei tanti dossier ancora aperti.

Tra questi c’è quello di Sam Beukema, centrale del Bologna che Conte considera ideale per rafforzare il reparto. Le richieste rossoblù, fino a 35 milioni, hanno frenato la trattativa, ma Manna è al lavoro per abbassare le pretese, magari inserendo Alessandro Zanoli nella trattativa. In parallelo, si continua a trattare anche per Ndoye, esterno offensivo, sempre del Bologna, molto gradito per la fascia sinistra. Difficile però che i felsinei accettino di privarsi di entrambi i giocatori.

Juanlu, pressing su Siviglia. Marianucci ufficiale

Altro obiettivo forte del Napoli è Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia. Come riporta ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, Manna ha rilanciato a 12 milioni più 2 di bonus, ricevendo però un nuovo rifiuto: il club andaluso chiede 20 milioni, la metà della clausola da 40. La trattativa resta aperta, con il Napoli forte del sì già incassato dal giocatore.

Nel frattempo, è stato ufficializzato Luca Marianucci, nuovo acquisto azzurro: «Emozione e orgoglio. Farò di tutto per difendere questi colori e per vincere. Con il Napoli e per Napoli», ha dichiarato il giovane centrocampista.