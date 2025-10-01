1 Ottobre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, tocca a Hojlund”

redazione 1 Ottobre 2025
Corriere dello Sport: “Napoli, tocca a Hojlund”

Dov’eravamo rimasti? Alla magia di Firenze. L’esordio scintillante di Rasmus Hojlund, subito in gol contro la Fiorentina, sembrava preludere a una serie travolgente. Invece, da quel momento, il centravanti danese arrivato dal Manchester United ha messo in fila quattro partite con il Napoli, segnando solo in quella prima uscita. Poi il silenzio: zero reti a Manchester contro il City, in un derby personale ancora tabù, nessun acuto al Maradona con il Pisa, né a San Siro contro il Milan.

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, nelle ultime due gare appena un tiro degno di nota e una scelta sbagliata tre contro uno che ha fatto infuriare Conte dalla panchina. «Dopo il nulla di Milano – scrive Mandarini per il Corriere dello Sport – Hojlund si gioca tutto sulla Champions, il suo palcoscenico preferito».

La sfida internazionale

L’attaccante danese, che vanta già 11 reti europee tra Champions ed Europa League, cerca ora la sua prima marcatura internazionale con la maglia azzurra. E quale migliore occasione della gara di stasera al Maradona contro lo Sporting Lisbona dell’amico e connazionale Hjulmand?

Il giornalista Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, ricorda che Hojlund «ha segnato 5 gol in 6 partite nella Champions 2023-2024 e 6 nelle 15 di Europa League, compresa la finale persa con il Tottenham». Numeri che confermano la sua attitudine al palcoscenico internazionale.

L’eredità pesante

Da Osimhen a Hojlund il passo non è breve. L’ultimo gol europeo al Maradona porta la firma del nigeriano, nell’1-1 contro il Barcellona di 588 giorni fa. Da allora un lungo digiuno che la tifoseria spera possa interrompersi questa sera.

«Il Napoli e Conte – sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport – hanno bisogno dei primi punti dopo la sconfitta d’esordio con il City. Urge una vittoria e tocca al centravanti scuotere e trascinare l’attacco».

L’urlo del Maradona

Oltre 50mila spettatori hanno riempito il Maradona, pronti a spingere la squadra con il celebre “Do di petto” che ha reso famoso lo stadio in Europa sin dai tempi dei Tre Tenori di Mazzarri. Per molti dei nuovi arrivati, da McTominay a De Bruyne, passando per Neres e lo stesso Hojlund, sarà un’esperienza tutta da vivere.

E se il centravanti non dovesse ancora sbloccarsi? Come conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, «il Maradona farà un fischio. Anzi, un Urlo».

Altro

Screenshot 2025-10-01 074525

Napoli, sollievo per Conte: recuperano Spinazzola e Olivera

redazione 1 Ottobre 2025
Conte

Corriere dello Sport: “Napoli, il rilancio in due mosse”

redazione 30 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-29 074948

Gazzetta dello Sport: “Milan da leoni. Napoli, errori e scelte discutibili”

redazione 29 Settembre 2025
5934a6270c

Corriere dello Sport: “De Bruyne e il rigore da mille speranze”

redazione 29 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-28 083641

Gazzetta dello Sport: “Milan-Napoli, notte di stelle a San Siro”

redazione 28 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (5)

Lichtsteiner: «Conte costruisce, Allegri trasforma»

redazione 28 Settembre 2025

Ultimissime

Screenshot 2025-10-01 074525

Napoli, sollievo per Conte: recuperano Spinazzola e Olivera

redazione 1 Ottobre 2025
f1dcd0c4b1

Corriere dello Sport: “Napoli, tocca a Hojlund”

redazione 1 Ottobre 2025
70c5dee86b

Napoli, tra sport e politica: il sindaco Manfredi racconta la rinascita della città

redazione 1 Ottobre 2025
Gattuso

Ok, ora puoi tornare in nazionale: arriva la chiamata tanto attesa di Gattuso | Ci trascinerà al Mondiale 2026

Lorenzo Gulotta 30 Settembre 2025
Buongiorno (lapresse) - napolipiu

Dramma Buongiorno: STAGIONE FINITA | I medici del Napoli non hanno capito niente

Lorenzo Gulotta 30 Settembre 2025