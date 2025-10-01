Napoli, sollievo per Conte: recuperano Spinazzola e Olivera
Un sospiro di sollievo nel pieno dell’emergenza. Alla vigilia della seconda giornata di Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Corriere dello Sport riporta due buone notizie per il Napoli di Antonio Conte: hanno recuperato Leonardo Spinazzola e Mathías Olivera, entrambi out a San Siro con il Milan per problemi muscolari.
L’emergenza
Le assenze restano comunque numerose: come ricorda il Corriere dello Sport, non saranno disponibili Contini, Buongiorno, Rrahmani e Lukaku per infortunio; lo squalificato Di Lorenzo; oltre a Mazzocchi e Marianucci, fuori dalla lista UEFA. Un mosaico complesso che costringe Conte a nuove soluzioni.
Il recupero e la difesa
Secondo il quotidiano sportivo romano, Spinazzola sarà dirottato a destra al posto del capitano assente, mentre Olivera si gioca una maglia a sinistra con Gutierrez, in leggero vantaggio. Centrali obbligati Beukema e Juan Jesus, unici difensori di ruolo disponibili. Tra i pali, come sottolinea il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare titolare Milinkovic-Savic, già schierato contro il City a Manchester, mentre in campionato aveva lasciato spazio a Meret. Per il serbo sarà l’esordio europeo al Maradona.
Le conferme di Conte
Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’emergenza resta, ma i recuperi di Spinazzola e Olivera offrono a Conte un minimo di respiro in una notte che può già diventare cruciale per il cammino europeo degli azzurri.