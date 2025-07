Corriere dello Sport: “Napoli scatenato. Super offerta per Lookman”

Il Napoli rompe gli equilibri di mercato con un blitz deciso su Ademola Lookman. Come riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, mentre l’Inter sembrava in netto vantaggio nella trattativa con l’Atalanta e l’attaccante, il club azzurro è entrato in scena con un’offerta importante direttamente al giocatore, rilanciando la sfida già vista fino all’ultima giornata della scorsa stagione.

Lookman, 27 anni, esterno offensivo sinistro, rappresenta un profilo ideale per completare il reparto con Lang. Il suo bagaglio tecnico e l’esperienza accumulata sotto la guida di Gasperini ne fanno un candidato perfetto per inserirsi nel sistema ad alta intensità di Antonio Conte. Con 20 gol in 40 partite nell’ultima stagione e un totale di 52 reti in 118 presenze con l’Atalanta dal 2022, il detentore del Pallone d’Oro africano è stato valutato dalla Dea 50 milioni di euro, dopo aver rifiutato una prima offerta dell’Inter da 40 milioni.

Secondo quanto riportato ancora da Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha rilanciato offrendo a Lookman un ingaggio da 5 milioni netti a stagione, cifra superiore rispetto ai 4 milioni proposti dai nerazzurri, e agevolata dal Decreto Crescita. Se il giocatore darà l’ok, si aprirà il dialogo diretto con l’Atalanta.

Ndoye in stand-by, ma il Napoli resta vigile

Parallelamente, prosegue la lunga e intricata vicenda legata a Dan Ndoye. L’esterno svizzero del Bologna, valutato tra i 45 e i 50 milioni, è al centro di una vera e propria guerra di nervi: il Nottingham Forest ha annunciato una possibile offerta, mentre il ds rossoblù Marco Di Vaio ha parlato di rinnovo imminente. Come sottolineato ancora da Mandarini per il Corriere dello Sport, l’obiettivo rimane, ma la pista si è complicata.

Doppia operazione con il Torino: Milinkovic-Savic e Ngonge

Non solo attacco. Il Napoli si prepara a chiudere due operazioni con il Torino: il portiere Vanja Milinkovic-Savic (28) è vicino alla firma per 17,5 milioni di euro, pagabili in più rate. Ieri, l’estremo difensore non ha preso parte all’amichevole contro l’Ingolstadt, restando in panchina: un indizio in più sulla trattativa in fase avanzata.

In parallelo, si lavora al trasferimento di Cyril Ngonge in granata: l’esterno belga si sposterà in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni (1 + 11). Anche in questo caso, la chiusura è vicina: Ngonge sarà oggi a Torino per le visite.

Juanlu, niente Sunderland: segnale dal Siviglia

Un altro nome in entrata è quello di Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia. Il giovane spagnolo – già seguito in passato dagli azzurri – non è stato convocato per l’amichevole contro il Sunderland, segnale che il trasferimento verso il Napoli è ormai alle battute finali.

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’obiettivo dichiarato di Conte è quello di completare una rosa competitiva su tutti i fronti. Dopo gli arrivi di Lang e Lucca, il club è al lavoro per un restyling offensivo completo, necessario per affrontare una stagione che vedrà il Napoli impegnato su quattro fronti: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa in Arabia.