Corriere dello Sport: “Napoli, il rilancio in due mosse”
Come ha scritto Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trasferta di San Siro ha lasciato scorie che il Napoli si è portato fino a Castel Volturno: la prima sconfitta in campionato dopo sedici risultati utili consecutivi, la seconda in undici giorni dopo il ko all’Etihad con il City, le disattenzioni difensive e l’episodio De Bruyne. Ora la squadra è chiamata a reagire subito: domani al Maradona arriva lo Sporting Lisbona, campione del Portogallo, in una sfida fondamentale per il cammino europeo.
Secondo l’analisi di Mandarini per il Corriere dello Sport, la necessità di vincere non riguarda soltanto la classifica ma anche l’autostima: un successo contro lo Sporting sarebbe una ricarica mentale, utile a cancellare i brutti pensieri e a restituire fiducia al gruppo. La frenata con il Milan è arrivata in emergenza, senza Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola e Olivera, con una difesa inedita e nonostante la superiorità sul piano del gioco. La mancanza di cinismo e alcune disattenzioni rare hanno pesato in modo decisivo.
Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, archiviata la vicenda De Bruyne, Conte guarda al campo e si aspetta risposte da McTominay. Lo scozzese, meno incisivo del solito tra Pisa e Milano, dovrà ritrovare brillantezza per guidare il centrocampo nelle prossime due sfide. L’obiettivo è chiaro: tre punti in Champions e tre in campionato, prima della sosta.
Infine, Mandarini evidenzia sul Corriere dello Sport la questione difesa. Rrahmani e Buongiorno restano ai box, con tempi diversi di recupero: più rapidi per l’ex Torino, ancora incerti per il kosovaro. Conte si affiderà dunque a Beukema, Juan Jesus e Marianucci (quest’ultimo solo in Serie A, non essendo in lista Uefa). Una difesa da reinventare, ma con la stessa fermezza di sempre: il Napoli deve reagire subito e rimettere il calcio, e la squadra, al centro del villaggio.