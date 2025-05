Corriere dello Sport: “Napoli, effetto Conte: De Bruyne il primo colpo, ma occhio anche a David, Kean e Nuñez”

NAPOLI – La conferma di Antonio Conte ha già cominciato a muovere il mercato. E in grande stile. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il primo effetto tangibile della permanenza del tecnico salentino si è registrato immediatamente con un colpo a parametro zero da fuoriclasse assoluto: Kevin De Bruyne sarà il primo rinforzo della nuova era azzurra.

Il Napoli, pur vivendo settimane di incertezza sulla guida tecnica, aveva già avviato alcune trattative strategiche, pronte a esplodere con l’ok del mister. Il ds Giovanni Manna, abilissimo nell’anticipare la concorrenza, ha virtualmente chiuso per KDB, al tramonto della sua luminosa esperienza con il Manchester City, ma anche per Jonathan David, attaccante canadese in uscita dal Lille, e per Edon Zhegrova, ala destra kosovara dello stesso club francese.

De Bruyne a Napoli: biennale, villa a Posillipo e Vesuvio sullo sfondo

Come riferisce Mandarini, l’arrivo del belga – che compirà 34 anni il prossimo 28 giugno – è stato definito nei dettagli negli ultimi giorni. I suoi legali sono stati a Napoli per finalizzare il contratto (un biennale con opzione) e per acquistare una villa a Posillipo, destinata ad accogliere l’intero entourage familiare del fuoriclasse.

Attualmente in vacanza a Ibiza, De Bruyne attende comunicazioni ufficiali per le visite mediche e la presentazione. Tutto sarà coordinato con gli impegni della nazionale belga, in campo il 6 giugno contro la Macedonia del Nord, dove ritroverà Romelu Lukaku, potenziale futuro compagno.

Jonathan David, Zhegrova e il rebus attacco: da Kean a Nuñez

Il colpo Zhegrova, come racconta il Corriere dello Sport, è considerato condiviso e sicuro: un acquisto che accontenta tutti, Manna compreso, che già lo aveva cercato a gennaio per rimpiazzare Kvaratskhelia. Più riflessioni, invece, su Jonathan David, classe ’00, profilo monitorato ma non ancora confermato in via definitiva.

Con Conte saldamente alla guida, riemergono anche vecchi nomi graditi all’allenatore: Moise Kean, oggi alla Fiorentina, con una clausola rescissoria da 52 milioni valida fino al 15 luglio; Viktor Gyökeres, centravanti svedese cercato già un anno fa; Lorenzo Lucca dell’Udinese e addirittura Darwin Nuñez, uruguaiano del Liverpool, reduce da una stagione sottotono con appena 8 presenze in Premier League.

Kang-in Lee, centrocampo da sistemare: occhi su Frattesi e Taylor

Non solo attacco. Sul taccuino di Manna figura anche Kang-in Lee, centrocampista sudcoreano del PSG, già sondato un anno fa durante i colloqui su Osimhen e Kvara. Ritenuto incedibile all’epoca, oggi ha una valutazione alta ma non impossibile.

Il Napoli potrebbe dover fare i conti con la partenza di Anguissa, finito nel mirino dell’Al-Qadisiyya in Arabia Saudita, e si prepara a sondare alternative di qualità. I nomi principali? Davide Frattesi, 25 anni, oggi all’Inter, e Kenneth Taylor, 23 anni, in forza all’Ajax.

In chiusura anche il rinnovo di Meret

In attesa di nuovi annunci, il Napoli è pronto a blindare anche chi ha già dato molto: Alex Meret, portiere campione d’Italia in scadenza, è a un passo dal rinnovo. Come riporta Mandarini, manca soltanto l’ufficialità: tutto è definito, e sarà comunicato a breve.