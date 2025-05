Corriere dello Sport: “«Con te, Ag4in»: Conte resta al Napoli. De Laurentiis lo blinda e promette un futuro da protagonista”

NAPOLI – Antonio Conte resta. Il capolista non se ne va. Con una mossa decisiva, il presidente Aurelio De Laurentiis ha convinto l’allenatore con la stella – cinque scudetti su sei campionati in Serie A – a proseguire la sua avventura in azzurro. Lo scrive chiaramente Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sottolineando come Conte sarà ancora al timone del Napoli campione d’Italia, pronto a difendere il titolo, guidare il gruppo in Champions League, e competere su tutti i fronti: Coppa Italia, Supercoppa e campionato.

Juve respinta, Napoli riconquistato

La corte della Juventus, serrata nelle ultime settimane, è stata respinta. Decisivi – come racconta Mandarini – sono stati gli argomenti portati dal presidente, che ha sfoderato la sua versione più combattiva: quella maschera da leone che già anni fa aveva indossato per l’arrivo di Inler, oggi riproposta metaforicamente per blindare un progetto tecnico ad altissimo livello.

Dopo un weekend disteso a Ischia, De Laurentiis è tornato a fare il presidente decisionista durante l’incontro a Roma di martedì. Poi, ieri, l’abbraccio del futuro a Chiaia, a casa Conte. «Un contesto familiare», lo definisce Mandarini, che riflette un legame profondo tra due uomini con divergenze professionali ma rispetto umano sincero.

Dietro il sì: De Bruyne, struttura e diplomazia

Alla base dell’accordo, un piano ambizioso. Come riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha offerto a Conte rinforzi importanti per competere in Italia e in Europa, un miglioramento delle strutture del club e garanzie di continuità. Il primo tassello? L’arrivo clamoroso di Kevin De Bruyne, colpo di mercato che certifica la volontà di restare ai vertici.

Fondamentale, in tutto questo, il ruolo del nuovo ds Giovanni Manna, definito da Mandarini «intermediario, sarto, ponte». Con lui e l’ad Andrea Chiavelli, il Napoli ha cucito un nuovo patto con Conte, suggellato dallo slogan diffuso sui social: «Con te, Ag4in». Un messaggio semplice, ma ricco di significato. E accompagnato da un video emozionale che ripercorre la cavalcata scudetto, con la voce del tecnico in sottofondo.

Elisabetta e Coco Loco: i simboli di una conferma

Nel racconto firmato da Fabio Mandarini, non manca un dettaglio curioso ma emblematico: la cena di conferma a Coco Loco, lo stesso ristorante chic che due anni fa vide Luciano Spalletti annunciare l’addio dopo lo scudetto. Stavolta, però, l’atmosfera è opposta. È un nuovo inizio, non un epilogo.

E tra i protagonisti nascosti di questo lieto fine, c’è anche Elisabetta, la moglie di Antonio Conte, «innamoratissima di Napoli». Una presenza discreta ma determinante, tanto che Mandarini ironizza: «Se si presentasse alle comunali, probabilmente, la voterebbe un Maradona intero».

Avanti tutta

A suggellare tutto, il tweet sintetico e potente di Adl: «Avanti tutta. Più forti di prima». Con lui, Conte, Manna e un Napoli che sogna di continuare a vincere. In Italia e oltre.