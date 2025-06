Corriere dello Sport: “Napoli, doppio colpo dal Bologna”

Conte spinge per averlo già a Dimaro. Manna prepara l’offerta anche per Beukema. Possibile inserimento di Zanoli nella trattativa.

Il Napoli accelera sul mercato. Il nome in cima alla lista di Giovanni Manna e di Antonio Conte per rinforzare le corsie offensive è Dan Ndoye, esterno svizzero classe 2000 del Bologna. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attaccante è la priorità assoluta per il nuovo corso tecnico azzurro, tanto che il ds sta lavorando per consegnarlo al tecnico già in tempo per il ritiro di Dimaro Folgarida.

Martedì a Roma c’è stato un incontro tra il club e l’entourage del giocatore, seguito da contatti costanti anche nella giornata di ieri. L’accordo con Ndoye è ormai vicino: si è discusso di cifre, durata contrattuale e prospettive tecniche. Secondo quanto scrive ancora Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il giocatore è affascinato dal progetto Napoli, lusingato dall’interesse di Conte e attende solo l’intesa tra le società. Per ora, però, resta in vacanza a Ibiza, dove ha anche incrociato alcuni giocatori azzurri come Di Lorenzo e Gilmour.

Il Bologna ha preso atto dell’interesse del Napoli non solo per Ndoye, ma anche per Sam Beukema, centrale difensivo classe ’98, altro obiettivo di mercato per la retroguardia. Tuttavia, come sottolinea Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, il club rossoblù ha fatto sapere di non voler privarsi di entrambi i giocatori: apertura sì, ma solo per una cessione. Anche perché la posizione di Lucumì è in bilico e Vincenzo Italiano, nuovo tecnico dei felsinei, vorrebbe evitare una rivoluzione completa del reparto difensivo.

I costi, però, restano alti: per Ndoye il Bologna chiede 40 milioni, per Beukema tra i 25 e i 30 milioni. In totale, una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Troppi per il Napoli, che valuta di inserire nell’operazione Alessandro Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa e gradito all’allenatore emiliano.

Ndoye è un profilo già sondato a gennaio: esterno moderno, rapido, duttile, può giocare su entrambe le fasce e ha un buon senso del gol. Otto le reti messe a segno in campionato, più quella decisiva contro il Milan in Coppa Italia. Il suo gol di tacco al Maradona lo scorso aprile ha stregato Conte e rafforzato l’interesse della dirigenza.

La trattativa non è semplice, ma la volontà del giocatore potrebbe rappresentare l’elemento chiave per sbloccarla. Manna è pronto a giocarsi la carta decisiva con il Bologna. Il Napoli vuole chiudere in fretta e regalare il primo colpo estivo al suo nuovo allenatore.