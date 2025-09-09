9 Settembre 2025

Corriere dello Sport: "Napoli, arriva Hoj"

Corriere dello Sport: “Napoli, arriva Hoj”

Amir Rrahmani non sarà disponibile per la sfida di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore del Napoli ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra durante la gara con il Kosovo contro la Svizzera, a Basilea. Gli esami svolti al Pineta Grande Hospital hanno confermato i controlli effettuati in nazionale.

Il quotidiano romano sottolinea che i tempi di recupero stimati lasciano intendere un rientro in campionato il 22 settembre, al Maradona contro il Pisa. Difficile, secondo il Corriere dello Sport, pensare a un recupero lampo per l’impegno di Champions contro il Manchester City, anche se nello sport nulla è mai del tutto scontato.

L’assenza di Rrahmani costringerà Conte a cambiare. Il Corriere dello Sport evidenzia che toccherà a Beukema, finora mai utilizzato tra Sassuolo e Cagliari, prendere il posto del kosovaro nella difesa azzurra. Per caratteristiche tecniche e piede, l’olandese è considerato l’alter ego naturale del titolare.

Nel frattempo, scrive ancora il Corriere dello Sport, si registrano i rientri dei nazionali: Elmas ha già raggiunto il Training Center, mentre oggi sono attesi De Bruyne, Lobotka, Lang e Hojlund, reduce dall’impegno con la Danimarca contro la Grecia. Atteso anche Olivera, liberato dall’Uruguay perché squalificato. Restano invece da definire i rientri degli italiani e degli scozzesi.

