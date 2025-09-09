Corriere dello Sport: “Il colore del gol, Lucca segna se vede Viola”
Lorenzo Lucca continua a percorrere le salite della sua carriera. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante partito dalla Promozione ha scalato tappa dopo tappa fino ad arrivare al Napoli e alla Nazionale. Ora, senza Lukaku e in attesa di Hojlund, è lui il totem dell’attacco di Conte. Un compito impegnativo, reso ancora più pesante dall’esclusione iniziale nelle convocazioni di Gattuso e dalla responsabilità di guidare i campioni d’Italia.
Il Corriere dello Sport sottolinea che Lucca non ha ancora trovato la via del gol in campionato, pur muovendosi bene contro Sassuolo e Cagliari. La mancanza di palloni invitanti e la necessità di ambientarsi nel nuovo contesto tattico hanno pesato sul suo rendimento, ma la fiducia di Conte resta totale. Sabato, al Franchi contro la Fiorentina, ci sarà una nuova occasione per sbloccarsi e riportare entusiasmo.
Fabio Mandarini ricorda sul Corriere dello Sport che l’ultima rete dell’attaccante risale al 25 maggio, proprio contro la Viola, nell’ultima giornata della scorsa stagione. Un precedente che alimenta la speranza di rivivere un epilogo simile: allora fu la dodicesima rete in campionato con l’Udinese, utile a chiudere con un sorriso il suo percorso friulano.
Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, mette in evidenza anche la tradizione positiva di Lucca contro la Fiorentina: lo scorso anno segnò sia all’andata al Franchi che al ritorno con i bianconeri. Ora, dopo 111 giorni dall’ultima marcatura ufficiale, il centravanti azzurro punta a ritrovare la rete proprio contro un avversario che gli porta fortuna. Per uno scalatore abituato a risalire, Firenze potrebbe rappresentare l’ennesima tappa da conquistare.