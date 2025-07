Corriere dello Sport: “Juanlu, guerra di nervi a Siviglia”

Il mercato del Napoli si muove su più fronti. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’asse più caldo è quello con il Bologna – da cui possono arrivare Beukema e Ndoye – ma De Laurentiis e la sua squadra operativa stanno lavorando con determinazione anche su altri due nomi: Juanlu del Siviglia e Noa Lang del PSV.

L’identikit dei rinforzi è chiaro fin dalla fine del campionato: obiettivi definiti, idee condivise tra Giovanni Manna e Antonio Conte, con un filo diretto così serrato da sembrare fisicamente continuo. Il tecnico e il direttore sportivo stanno mettendo in pratica le strategie già abbozzate nelle riunioni post-Scudetto, traducendo la teoria in operazioni concrete.

Juanlu: braccio di ferro con il Siviglia

La situazione più intricata riguarda Juanlu, terzino destro del Siviglia. Il Napoli ha già l’accordo con il giocatore e il suo agente, come conferma ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ma la trattativa con il club andaluso è in fase di stallo. Il Siviglia chiede 20 milioni di euro per cedere il cartellino del giocatore, cifra ritenuta troppo alta da Manna, che è arrivato a offrire 12 milioni più 2 di bonus.

Da ambienti spagnoli si parla apertamente di una «guerra di nervi». Il Napoli, dal canto suo, resta saldo sulla propria posizione, anche perché il Siviglia – in difficoltà finanziarie – punta a fare cassa ma fatica a trovare un sostituto all’altezza: Hugo Rincon dell’Athletic resta l’opzione più accreditata, ma potrebbe restare a Bilbao.

Lang: accordo definito con il PSV

Sul fronte Noa Lang, invece, tutto appare più sereno. Come scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, l’olandese è ormai da considerare un azzurro in pectore. Il PSV ha già individuato in Ruben Van Bommel il suo sostituto e non si attendono sorprese nella definizione dell’ultimo dettaglio: la percentuale sulla futura rivendita.

Lang potrebbe non scendere nemmeno in campo nella prima amichevole del precampionato con il PSV, e le visite mediche con il Napoli potrebbero avvenire già la prossima settimana, poco prima del raduno fissato per il 15 luglio.

Il Napoli muove le sue pedine con pazienza, ma determinazione. Come ribadisce Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, il club azzurro sta cucendo la nuova rosa con cura maniacale, in pieno stile Conte.