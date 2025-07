Corriere dello Sport: “Il Napoli non si ferma”

DIMARO FOLGARIDA – Il Napoli osserva, attende, valuta. Ma non affonda. La trattativa per Dan Ndoye resta in stand-by, mentre intorno al talento svizzero del Bologna si muovono nuovi interessi e soprattutto si attivano contromosse. Come riportato da Fabio Mandarini su Corriere dello Sport, gli agenti dell’esterno rossoblù hanno avvisato il club emiliano che a breve arriverà una proposta scritta da parte del Nottingham Forest. Una mossa che potrebbe scompaginare le strategie azzurre.

La proposta del Napoli, infatti, non è mai stata formalizzata. I contatti restano legati all’incontro tra Giovanni Manna e Giovanni Sartori risalente a fine giugno, in occasione dei primi discorsi su Beukema. All’epoca la valutazione per Ndoye era tra i 45 e i 50 milioni di euro, con Alessandro Zanoli come eventuale pedina di scambio. Ma la distanza economica è rimasta enorme: si è parlato di «una trentina di milioni più Zanoli». Ecco perché, come sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, tutto è bloccato.

Il Bologna tenta il rinnovo, Ndoye attende

Nell’incertezza generale, il passo più concreto lo ha fatto proprio il Bologna. Il direttore sportivo Marco Di Vaio, presente a un evento a Massa insieme al collega napoletano Manna, ha confermato l’intenzione di prolungare e migliorare il contratto di Ndoye: «Sappiamo di alcuni apprezzamenti, ma non in forma ufficiale. C’è apertura del ragazzo per il rinnovo», ha dichiarato Di Vaio a margine dell’incontro.

Un’operazione già vista con Beukema e che potrebbe servire da paracadute contro le offerte inglesi. Ndoye, intanto, si allena nel ritiro con la consueta professionalità. Come evidenzia Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il giocatore adotta un atteggiamento attendista e fatalista: guarda con interesse, ma senza fretta.

Osimhen, Vanja e Grealish: altri fronti caldi per il Napoli

Nel frattempo, il weekend porta con sé attese novità sul fronte Osimhen-Galatasaray. La trattativa è definita «vivissima» da Mandarini: si lavora agli ultimi dettagli. Ieri, però, in centro città è comparso uno striscione molto duro contro Osimhen, firmato da gruppi della Curva del Maradona.

Capitolo portiere: è in dirittura d’arrivo l’operazione per Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’incontro decisivo si terrà nei prossimi giorni, con un’intesa da circa 17,5 milioni. Il belga Ngonge seguirà il percorso inverso verso Torino, in prestito con diritto di riscatto, ma si tratta di due trattative slegate.

E in parallelo, il nome di Jack Grealish resta nei radar del club partenopeo: il fantasista inglese è in uscita dal Manchester City e rappresenterebbe un’ulteriore opzione per rinforzare il reparto offensivo.