Corriere dello Sport: “Conte al gioco dei nove”
Fino a Natale sarà una “poltrona per due”. Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli ripartirà da Firenze con la sfida del 13 settembre al Franchi e con la certezza che il ruolo di centravanti verrà diviso tra Hojlund e Lucca. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attacco di Conte sarà inizialmente formato da questa coppia di torri, in attesa del rientro a pieno regime di Romelu Lukaku, previsto per gennaio.
Il tecnico, scrive ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, conta su due profili diversi ma complementari: Hojlund è rapido, attacca la profondità e sfrutta gli spazi, mentre Lucca spicca per il gioco aereo e il lavoro di sponda. Firenze sarà il primo palcoscenico della loro sfida a distanza, con l’italiano più pronto a partire titolare e il danese destinato a inserirsi gradualmente dopo gli impegni con la Nazionale.
L’obiettivo, rimarca Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è chiaro: interrompere il digiuno offensivo. Le prime vittorie stagionali contro Sassuolo e Cagliari sono arrivate grazie ai gol di McTominay, De Bruyne e Anguissa, tutti centrocampisti. Toccherà a Lucca e Hojlund colmare il vuoto lasciato dall’assenza di Lukaku e aumentare il numero delle reti di un Napoli campione d’Italia ma con il sesto attacco dello scorso campionato.
Da gennaio, però, la musica potrebbe cambiare. Con il ritorno di Lukaku – escluso dalle liste ma pronto a essere reintegrato in Serie A e successivamente in Champions – Conte avrebbe a disposizione un tris d’attacco di grande fisicità e qualità. Senza dimenticare il quarto uomo: Giuseppe Ambrosino, 21 anni, che contro il Cagliari ha fatto il suo debutto in A mostrando coraggio e talento. «Un jolly da coltivare», scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, che potrebbe aggiungere ulteriori soluzioni a un reparto già di altissimo livello.