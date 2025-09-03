3 Settembre 2025

Corriere dello Sport: “Conte al gioco dei nove”

redazione 3 Settembre 2025
Conte

Conte - fonte lapresse - napolipiu.com

Fino a Natale sarà una “poltrona per due”. Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli ripartirà da Firenze con la sfida del 13 settembre al Franchi e con la certezza che il ruolo di centravanti verrà diviso tra Hojlund e Lucca. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attacco di Conte sarà inizialmente formato da questa coppia di torri, in attesa del rientro a pieno regime di Romelu Lukaku, previsto per gennaio.

Il tecnico, scrive ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, conta su due profili diversi ma complementari: Hojlund è rapido, attacca la profondità e sfrutta gli spazi, mentre Lucca spicca per il gioco aereo e il lavoro di sponda. Firenze sarà il primo palcoscenico della loro sfida a distanza, con l’italiano più pronto a partire titolare e il danese destinato a inserirsi gradualmente dopo gli impegni con la Nazionale.

L’obiettivo, rimarca Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è chiaro: interrompere il digiuno offensivo. Le prime vittorie stagionali contro Sassuolo e Cagliari sono arrivate grazie ai gol di McTominay, De Bruyne e Anguissa, tutti centrocampisti. Toccherà a Lucca e Hojlund colmare il vuoto lasciato dall’assenza di Lukaku e aumentare il numero delle reti di un Napoli campione d’Italia ma con il sesto attacco dello scorso campionato.

Da gennaio, però, la musica potrebbe cambiare. Con il ritorno di Lukaku – escluso dalle liste ma pronto a essere reintegrato in Serie A e successivamente in Champions – Conte avrebbe a disposizione un tris d’attacco di grande fisicità e qualità. Senza dimenticare il quarto uomo: Giuseppe Ambrosino, 21 anni, che contro il Cagliari ha fatto il suo debutto in A mostrando coraggio e talento. «Un jolly da coltivare», scrive Mandarini sul Corriere dello Sport, che potrebbe aggiungere ulteriori soluzioni a un reparto già di altissimo livello.

Altro

67d13616b8 (3)

Corriere dello Sport: “Napoli da numero 10”

redazione 2 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-01 064434

Il Napoli cerca i gol perduti di Rom

redazione 1 Settembre 2025
1539e1d063 (1)

Corriere dello Sport: “Anguissa alza i decibel”

redazione 31 Agosto 2025
261c4b0edf

Napoli, sprint per Hojlund: accordo vicino, visite già nelle prossime ore

redazione 30 Agosto 2025
ald-manna-ritiro(1)

Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund ad un passo: accordo con lo United ai dettagli. Elmas torna in azzurro”

redazione 29 Agosto 2025
69671a6fee (3)

Corriere dello Sport: “Napoli-Hojlund, trattativa in stallo: lo United frena sull’obbligo di riscatto”

redazione 28 Agosto 2025

Ultimissime

Conte

Corriere dello Sport: “Conte al gioco dei nove”

redazione 3 Settembre 2025
de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (2)

Accordo trovato in ritardo: è saltata una cessione del Napoli | ADL si tiene un peso sullo stomaco

Lorenzo Gulotta 2 Settembre 2025
Festa

Mezzo stipendio regalato dallo stato: i napoletani fanno festa | Bonus ricchissimo, spetta al 50% della popolazione

Marco Fanfani 2 Settembre 2025
De Laurentiis

Clamoroso Napoli: rescissione ufficiale del contratto | ADL lo svincola a mercato chiuso

Marco Fanfani 2 Settembre 2025
De Laurentiis

De Laurentiis furioso: sfuma un colpaccio all’ultimo secondo | Contratto depositato in ritardo

Lorenzo Gulotta 2 Settembre 2025