Coronavirus, in Campania calano i contagi. Buone notizie dai dati dell’unità di crisi della regione.

Coronavirus, in Campania calano i contagi, le regole imposte dal governatore Vincenzo De Luca e il grande spirito di sacrificio dei campani sta facendo la differenza in questa grave emergenza che ha colpito l’Italia.

Ai più non sarà sfuggita una delle scene più imbarazzanti viste in Tv.

Un’inviata del Tg3 per le strade del Vomero cerca l’inciviltà a Napoli e invece, con sommo rammarico, starnazza al microfono e le fa eco il deserto. L’increscioso incidente è segno inequivocabile dei tempi.

Per decenni, un’intera industria mediatica costruita sul confine subdolo tra denuncia e intrattenimento ha fatto del sensazionalismo su Napoli un prodotto colturale che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione.

Uno dei pezzi pregiati di questo bislacco campionarlo resta il motorino a tre senza casco. Non che a Napoli non accada, per carità.

Ma la caccia televisiva al napoletano indisciplinato ha prodotto competenze così specifiche da non avere nulla da invidiare a quelle custodite dai luminari del Sacco di Milano.

Non è dato sapere perché invece di elogiare Napoli e il sud, per come stanno gestendo l’emergenza Coronavirus, dai salotti televisivi continuano a chiedersi come mai l’epidema non si manifesti in tutta la sua potenza nel meridione.

CALANO I CONTAGI DA CORONAVIRUS IN CAMPANIA

La Campania si sta dimostrando regione top nella gestione dell’epidemia Covid-19. Secondo quanto rivelato dal Governatore Vincenzo De Luca : “Nella giornata di ieri sono stati 64 i positivi su 2401 tamponi per una percentuale del 2,66. Cala quindi il dato rispetto al 4,5% di mercoledì nonostante l’alto numero di tamponi effettuato. In basso tutti i dati relativi dal primo aprile fino ad oggi”.

La Campania potrebbe entrare presto nella fase 2, ma molto dipenderà dalla capacità dei cittadini a non abbassare la guardia. Il calo dei positivi è una buona notizia e alimenta la speranza ma molto dipenderà dai comportamenti che i campani terranno nei prossimi giorni.

Napoli e la Campania hanno un’opportunità: fissare nel cuore e nella mente la consapevolezza che questi giorni sospesi hanno temporaneamente delegittimato sia chi vive di attacco alla napoletanità.

COVID- 19 I DATI DELLA CAMPANIA

Ecco tutti i dati relativi ai contagi covid-19 in Campania dal primo aprile.

1 aprile 13%

2 aprile 12%

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%

7 aprile 5,9%

8 aprile 4%

9 aprile 4,7%

10 aprile 3,6%

11 aprile 5,2%

12 aprile 4,9%

13 aprile 7,4%

14 aprile 2,6%

15 aprile 4,5%.

16 aprile 2,6%.