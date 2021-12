Coppa d’Africa: “Anguissa e Koulibaly convocati. Il dubbio del CT della Nigeria fa felice Spalletti”

Anguissa e Koulibaly saranno in coppa d’Africa. Il ct della Nigeria in caso di mancata convocazione, ha trovato il sostituto di Osimhen.

COPPA D’AFRICA:ANGUISSA E KOULIBALY CONVOCATI

Mancano due settimane, tra dubbi, incertezze e qualche paura di troppo. La Coppa d’Africa è pronta al via e e riguarderà anche il Napoli: Zambo Anguissa, infatti, è già stato inserito nell’elenco dei convocati di Toni Conceicao ed è atteso subito dopo Natale (27 dicembre) in Camerun, per aggregarsi al gruppo e iniziare la competizione.

Anguissa non dimentica il campionato e risponde ai tifosi del Napoli: “Questo è il motivo per cui combattiamo“. Prima della partenza per Milano, il centrocampista del Napoli ha pubblicato un video su Instagram dedicato ai sostenitori azzurri.

Il 24 dicembre potrà essere svelata la lista del Senegal, Cissé ha già avvertito Koulibaly della convocazione. Anche per il difensore del Napoli il giorno del ritiro è stabilito dopo il giorno di Natale, festa che potrebbe festeggiare in Senegal insieme alla sua famiglia.

OSIMHEN IN DUBBIO PER LA NIGERIA

Nonostante l’infortunio, anche Victor Osimhen è atteso il 28 dicembre in Nigeria: intanto non sembrano più esserci disposizioni specifiche l’attaccante azzurro che potrebbe rientrare tra i pre convocati. Il CT della Nigeria però ha già pronto il sostituto.

Gernot Rohr, in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Osimhen: “Victor vuole giocare, ma se il Napoli non lo autorizzasse, sceglierei Awonji o Dennis”. Per la prima volta appare concreta la possibilità di una mancata convocazione causa l’infortunio di Milano. Osimhen potrebbe tornare a disposizione per la gioia di Spalletti a metà gennaio.