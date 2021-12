Napoli-Roma Primavera: scontri a fine partita, interviene la polizia

Napoli-Roma del campionato Primavera termina in rissa, gli azzurrini di Frustalupi hanno perso 1-2 la sfida casalinga. Una buona prova quella offerta dal Napoli Primavera, che però non è bastata per battere la Roma. Il clima sportivo è stato guastato dal finale di partita, con una rissa scoppiata sul terreno di gioco. Secondo quanto riferiscono fonti giornalistiche romane e napoletane, il tutto è avvenuto al triplice fischio finale. C’è stata prima una contestazione del pubblico per l’arbitraggio, giudicato a favore della Roma, ma ad innescare la rissa c’è stata la provocazione del portiere della Roma, Mastrantonio. Sul terreno di gioco di Cercola, sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine per riportare la calma.