Convenzione San Paolo: arriva il giorno della firma, ecco la data

Convenzione San Paolo, è tutto pronto per la firma tra la SSC Napoli ed il Comune di Napoli. L’incontro si terrà domani e sarà messo tutto nero su bianco.

Secondo quanto riferisce Radio Punto Nuovo domani alle 13 ci sarà l’incontro definitivo per ratificare l’accordo tra la società di Aurelio De Laurentiis ed il Comune guidato dal sindaco Luigi de Magistris per l’utilizzo dell’impianto di Fuorigrotta.

San Paolo al Napoli per 10 anni

Firma convenzione San Paolo. Dopo l’accordo annunciato dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello è arrivato il momento di firmare il contratto tra la SSC Napoli ed il Comune. Con la sottoscrizione la società gestita da Aurelio De Laurentiis potrà utilizzare lo stadio per 10 anni. Inoltre potrà apportare delle migliorie all’impianto di Fuorigrotta che è stato già ammodernato con soldi pubblici in occasione delle Universiadi 2019 tenutesi in Campania.