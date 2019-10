Luperto a Sky: “Vincere a tutti i costi col Verona, dobbiamo fare più gol”

Sebastiano Luperto difensore del Napoli è stato intervistato da Sky Sport. “Vincere a tutti i costi col Verona” è la parola d’ordine del giocatore.

Durante l’intervista si è parlato anche del suo rinnovo di contratto fino al 2024 e della sua crescita in compagnia di difensori come Koulibaly, Manolas e Makisimovic. “Sto imparando da ognuno di loro” ha detto il calciatore.

Col Verona per la vittoria

Ai microfoni di Sky, Sebastiano Luperto parla dell’attuale momento della SSC Napoli: “E’ fondamentale in questo momento ritrovare il nostro gioco, dato che non stiamo fornendo prestazioni all’altezza. Dobbiamo essere più pericolosi e creare più azioni da gol”. Sabato al San Paolo arriva il Verona di Juric, una partita “da vincere a tutti costi” dice Luperto che aggiunge: “Stiamo facendo bene in fase difensiva, subiamo poco ma ora è necessario ritrovare pericolosità in avanti e fare più gol”.

Rinnovo di contratto per Luperto

Il rinnovo di contratto di Sebastiano Luperto fino al 2024 è praticamente cosa fatta: “Avverto la fiducia della società e spero di ripagarla in campo con delle buone prestazioni che facciano felici anche i tifosi”. Il calciatore di origini pugliesi parla anche di Kalidou Koulibaly definendolo uno dei “più forti al mondo. Da lui sto imparando tanto e mi piacerebbe avere il suo strapotere fisico. Mentre a Manolas ruberei la grinta ed a Maksimovic la sapienza tattica che gli permette di avere delle belle imbucate palla al piede”.