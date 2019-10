Da Verona: Juric recupera Bocchetti, ci sarà con il Napoli

Arrivano buone notizie da Verona per la trasferta di Napoli, l’allenatore Juric in difesa recupera Salvatore Bocchetti.

Secondo quanto fa sapere l’edizione del Corriere dei Verona l’Hellas potrà contare sul difensore ex Rubin Kazan per il match di Serie A in programma allo stadio San Paolo alle ore 18.

Ultime notizie Verona

Era fermo ai box ma ora da Verona ci sperano, Juric recupera Bocchetti. La notizia sta circolando già da qualche giorno ma ora si fa sempre più probabile. Salvatore Bocchetti è pronto ad unirsi ai compagni dell’Hellas nella trasferta di Napoli. Il difensore che ha vissuto molti anni in Russia era fermo ai box per un infortunio, ma le sue condizioni di salute stanno migliorando, tanto da essere poter rientrare nella lista dei convocato nella sfida che si giocherà sabato prossimo al San Paolo alle ore 18.