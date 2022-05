Contratto Osimhen: quanto guadagna, lo stipendio sale oltre il limite del Napoli

Victor Osimhen è il bomber scelto dal Napoli due anni fa per rilanciare l’attacco della squadra partenopea. In due stagioni il nigeriano è andato sempre in doppia cifra, nonostante abbia avuto tantissimi problemi, tra infortuni e assenze.

Il Napoli ad Osimhen ha assicurato un contratto importante, da top player, almeno per la società partenopea. Anche perché quando De Laurentiis lo ha comprato veniva da una buona stagione al Lille in Francia, ma c’erano anche qualche dubbio sull’adattamento al nuovo campionato. Adattamento forse anche in termini caratteriali, dato che il Napoli controlla i social di Osimhen.

Quanto guadagna Osimhen al Napoli

Repubblica nell’edizione odierna ha realizzato un focus sul contratto di Osimhen con il Napoli.

Il contratto – Prevede una retribuzione fissa di 4 milioni di euro fino al 30 giugno 2022. Nella stagione 2022/23 guadagnerà 4,25 milioni netti, mentre in quella successiva si arriverà a 4,5 milioni di euro.

– Prevede una retribuzione fissa di 4 milioni di euro fino al 30 giugno 2022. Nella stagione 2022/23 guadagnerà 4,25 milioni netti, mentre in quella successiva si arriverà a 4,5 milioni di euro. I bonus – Al 10 febbraio 2021 ha incassato un corrispettivo una tantum di 672.736 mila euro. A tutto questo bisogna aggiungere i bonus: nella prima stagione non ne ha incassati. In questa beneficerà certamente dei 260.300 euro per l’accesso alla fase a gironi della Champions League. Se poi raggiungesse quota 20 gol potrebbe incassare altri 130.150 euro, altrettanti a quota 25 e ancora la stessa cifra raggiunta quota 30.

Ma il Napoli controlla anche i diritti di immagine di Osimhen, altra rivelazione di Repubblica sul contratto di Osimhen col Napoli di De Laurentiis. A fine stagione lo stipendio del nigeriano aumenterà e se trova continuità può anche ambire al bonus dei gol, visto che in questa stagione tormentata ha messo a segno comunque 17 reti fino ad ora. Per Osimhen si parla di una possibile cessione: De Laurentiis chiede 100 milioni di euro. A quella cifra verrebbe ceduto il giocatore nigeriano, che già ora sfora il tetto di ingaggi imposto dal Napoli per diminuire i costi di gestione della società.