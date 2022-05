Repubblica clamorosa rivelazione su Osimhen: “Il Napoli controlla gli account social”

Gli account social di Victor Osimhen sono sotto controllo del Napoli. Repubblica svela un clamoroso retroscena che riguarda la vita privata dell’attaccante nigeriano. Nel corso della stagione più volte Osimhen è stato criticato per l’uso dei social, in alcuni casi ha anche risposto in maniera scomposta a qualche utente. Va ricordato che il nigeriano ha 23 anni e come molti ragazzi utilizza in maniera massiccia questo mezzo di comunicazione, ma allo stesso tempo è professionista profumatamente pagato, quindi è necessario anche avere la giusta forma e professionalità.

Secondo quanto scrive Repubblica il Napoli è intervenuto per controllare i social di Osimhen e lo ha fatto in maniera diretta, entrando negli account del nigeriano. Ecco quanto scrive il quotidiano: “È quello che è successo a Victor Osimhen, che nel 2020 s’è legato al Napoli finché social non li separi. Nelle quarantacinque pagine di contratto, c’è anche questo: il centravanti nigeriano, al momento della firma, s’è impegnato a fornire le chiavi d’accesso dei propri profili social, cedendo al club il diritto di accedervi. Da quel giorno, nessun aspetto della vita pubblica del giocatore gli appartiene più: qualunque dichiarazione deve essere approvata dal club, ma il Napoli ha anche il diritto di aprire profili o siti a nome di Osimhen. E ovviamente di prendersene i ricavi, se mai ce ne

fossero“.