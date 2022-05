Filmauro: il Napoli principale fonte di reddito, quanto guadagna con il cinema

La Filmauro di Aurelio De Laurentiis guadagna principalmente il con il calcio, cinema in difficoltà. Gazzetta dello Sport in focus mette in evidenza alcuni parametri evidenti, in cui si può comprendere che la holding che controlla il Napoli, ha come principale fonte di reddito proprio il calcio. “La strategia non cambia, anche perché le attività extra-calcistiche di ADL si sono complicate. Da quando il produttore cinematografico è entrato nel mondo del pallone, la sua sfera di interessi si è completamente ribaltata” scrive Gazzetta.

Poi il quotidiano sportivo aggiunge: “All’interno della Filmauro, la holding che controlla squadra, il Napoli è diventato di gran lunga il bene più rilevante: al 30 giugno 2020 il fatturato del club azzurro incideva per il 91% su quello complessivo del gruppo, pari a 292,5 milioni, e con il Bari si saliva al 92% (270,4 milioni), mentre le attività cinematografiche valevano 7,4 milioni, quelle theatrical 2,5 e le altre 12,3. D’altro canto, le disavventure calcistiche mettono in difficoltà l’intero gruppo: la perdita di 35 milioni della Filmauro nel 2020 era dipesa per il 68% dai deficit di Napoli e Bari. Urge un’inversione di rotta“.