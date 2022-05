14 maggio 2016, il record di Higuain: 36 goal in A

Higuain 36 goal in Serie A col Napoli il record siglato il 14 maggio 2016. L’urlo di Adani ancora nella mente dei tifosi.

Gonzalo Higuain con 36 goal trascina il Napoli di Sarri al secondo posto e stabilisce il record di goal in una stagione di A superando Nordahl. Il portale gola.com dedica un focus al record di Higuain.

Nel 2015/2016 il Pipita fa accarezzare al primo Napoli di Maurizio Sarri uno Scudetto svanito con l’ennesimo trionfo della Juventus, un anno in cui gli azzurri e l’argentino sognano ad occhi aperti.

E’ il Napoli reduce dal ciclo Benitez, esauritosi col mancato approdo in Champions e l’uscita di scena in semifinale di Europa League col Dnipro che grida ancora vendetta. Ad apporre la croce su un’annata agrodolce è proprio Higuain, che nell’ultima giornata contro la Lazio fallisce un rigore decisivo nel ko del ‘San Paolo’ lasciando fuori i partenopei dalla Coppa dalle grandi orecchie.

In estate De Laurentiis volta pagina: adios Rafa e scelta ricaduta su Sarri, l’uomo venuto da Empoli che ha mandato Napoli in estasi. Gonzalo ha il morale sotto i tacchi per l’epilogo del 2014/15, ma a rivitalizzare il ‘9’ e l’intero gruppo ci pensa il mister tutto tuta e sigaretta.

Sarri tocca le corde giuste, fornisce nuovi stimoli a Higuain azzerandogli i fantasmi della stagione appena trascorsa e costruisce una squadra capace di sfruttare nel miglior modo possibile la classe del Pipita.

NASCE IL SARRISMO

Al netto di una partenza complicata (2 punti in 3 partite contro Sampdoria, Sassuolo ed Empoli) il Napoli comincia a macinare gioco e punti. Il Sarrismo prende forma nel pomeriggio del ‘Castellani’, fondamenta del 2015/2016 da record di Higuain. Alla terza stagione sotto al Vesuvio l’albiceleste è indemoniato, ancor più di quanto lo fosse con Benitez. I goal di Gonzalo in tutto saranno 38, 36 dei quali in campionato e 2 in Europa League. Trentasei perle distribuite tra guizzi, opportunismo, qualità e prodezze balistiche. Per buona pace di Gunnar Nordahl, l’uomo venuto dalla Svezia il cui primato di 35 reti in A stabilito nel ’49/50 col Milan viene sbriciolato dallo tsunami Higuain (nel 2019/2020 emulato da Immobile).

HIGUAIN DA RECORD: 36 GOAL IN SERIE A

La doppietta all’Atalanta e la marcatura col Torino portano Higuain a 33 goal in campionato, il 14 maggio 2016 al ‘San Paolo’ arriva il già retrocesso Frosinone e al Pipita per fare la storia servono 3 reti.

Piove a dirotto, lo stadio è pieno come un uovo per dire grazie al Napoli di Sarri e spingere l’argentino verso il record. Finirà 4-0, in un festival del goal inaugurato da Hamsik e impreziosito dalla tripletta di Higuain. Tre ne servivano, tre ne ha fatti. In 20 minuti! Cose da pazzi.

I primi due sono tap-in sotto porta su assist di Allan e Hysaj, mentre quello che fa scendere il fenomeno Nordahl dal gradino più alto del podio è una perla di rara bellezza. Da album Panini. Mertens scodella al limite, Higuain addomestica col petto il pallone e si inventa una rovesciata da fuori area che uccella Zappino e fa esplodere un ‘San Paolo’ in delirio. Trentasei goal in una sola stagione di Serie A, superati i 35 di oltre mezzo secolo fa del compianto bomber scandinavo.

“E’ un momento meraviglioso della mia carriera – le parole della punta a ‘Sky’ – ringrazio chi mi ha aiutato, la mia famiglia e Napoli. Questa città mi ha dato tanto”.

Il Napoli di Sarri finisce secondo tra applausi e certezze, il Pipita – che in estate da eroe diventerà idolo ‘ripudiato’ per via del trasferimento alla Juve – entra nella storia del nostro calcio. Un 2015/16 da film.

https://www.youtube.com/watch?v=4LQ9aXCHjmA