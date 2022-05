REPUBBLICA – De Laurentiis controlla tutti i diritti di immagine di Osimhen: ecco quanto guadagna

Il Napoli controlla interamente tutti i diritti di immagine di Victor Osimhen, audio, video, voce e cene nel metaverso. Nell’intricato contratto firmato da Osimhen, che ha richiesto settimane per essere redatto ed approvato, c’è praticamente di tutto. La rivelazione viene fatta da Repubblica che svela anche un altro retroscena: il Napoli controlla i profili social di Osimhen. Insomma c’è puntualizzata ogni virgola all’interno dell’accordo sottoscritto dal nigeriano.

– Cessione in favore del club di tutti i diritti promo pubblicitari spettanti al calciatore”. E riguarda, come viene ricordato più e più volte, immagine, nome, volto firma e voce del calciatore. Il Napoli diventa così “l’unica entità legittimata nell’incasso di qualsiasi somma dovuta al calciatore… e proveniente da qualunque fonte, compresa la nazionale della Nigeria. Quanto guadagna De Laurentiis con i diritti di immagine di Osimhen – 900 mila euro lordi, che al netto valevano 609.921 mila euro il primo anno e da questa stagione 691.518 per ogni anno. In cambio, però, Osimhen ha l’obbligo a partecipare “se e quando richiesto dal club, a tutte le iniziative connesse all’utilizzo dei diritti d’immagine”. Qualunque modalità, piattaforma, contenuto, anche quelli non ancora noti (è scritto proprio così). In pratica, De Laurentiis potrà vendere cene con Osimhen nel metaverso e poi magari scrivere a suo nome sui suoi social quanto si sia divertito con gli ospiti virtuali.

Attualmente Victor Osimhen è al centro di molte voci di mercato. Il giocatore viene valutato almeno 100 milioni di euro da Aurelio De Laurentiis, che non si farebbe troppi problemi a cederlo, se dovesse arrivare quella cifra. In Premier League ci pensano seriamente. A questo punto il giocatore potrebbe liberarsi dal contratto sui diritti di immagine e magari introitare in maniera diretta tutte le sponsorizzazioni a suo nome, vedendo lievitare i suoi guadagni nella prossima stagione.