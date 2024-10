Conte furioso per i numerosi errori arbitrali contro il Napoli

Il tecnico azzurro, nonostante il primato in classifica, non riesce più a trattenere la rabbia per i torti arbitrali subiti

La pazienza ha un limite, e quella di Antonio Conte si sta esaurendo. Il Napoli domina il campionato con sette vittorie nelle ultime otto giornate, ma quanti punti avrebbe potuto avere in più senza certe “sviste” arbitrali? Gli azzurri volano, ma con un retrogusto amaro che fa infuriare tifosi e società.

Errori arbitrali contro il Napoli

L’ultimo episodio grida ancora vendetta: Politano falciato in area da Banda contro il Lecce. Un rigore talmente evidente che persino i telecronisti sono scoppiati a ridere increduli. L’arbitro Tremolada? Impassibile, come se nulla fosse accaduto. Il nostro attaccante si è pure beccato una botta dolorosa, per poi vedersi negare l’evidenza.

Ma facciamolo questo “album degli orrori“, cari tifosi azzurri. Contro il Monza, Di Lorenzo pestato sulla linea dell’area – rigore netto. Con il Como, Kvaratskhelia spinto con due mani – altro penalty solare. La domanda sarcastica di Conte “Ma è acceso il Var?” è diventata ormai il tormentone delle chat dei tifosi partenopei.

E stasera? Rocchi ha designato Colombo di Como. Proprio lui, in un momento già carico di polemiche arbitrali. La domanda che tutti si fanno è: riuscirà a dirigere con equilibrio o assisteremo all’ennesimo episodio controverso?

De Laurentiis: il silenzio che fa rumore

Il presidente De Laurentiis per ora tiene la diplomazia, ma fonti vicine alla società rivelano un crescente malcontento. Il patron era con Gravina alla Festa del Cinema di Roma, tutto sorrisi in pubblico. Ma nei corridoi di Castel Volturno l’aria è ben diversa.

Come sempre, napolipiu.com seguirà il match di stasera con la sua diretta testuale, arricchita dalla moviola in diretta di tutti gli episodi dubbi. Non perdetevi il post partita con le dichiarazioni di Conte e le reazioni della squadra.