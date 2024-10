Milan-Napoli, Conte ritrova Spinazzola: Lobotka ancora ai box

Il tecnico azzurro potrà contare sul laterale ex Roma per la sfida di San Siro

Una buona notizia arriva dall’infermeria del Napoli alla vigilia del big match contro il Milan. Antonio Conte può finalmente sorridere per il recupero di Leonardo Spinazzola, che torna a disposizione dopo l’affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare la sfida con il Lecce.

Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino azzurro ha viaggiato con la squadra nel tardo pomeriggio di ieri, quando il gruppo è partito da Capodichino alla volta di Milano. Spinazzola siederà inizialmente in panchina nel match della decima giornata di Serie A.

Le assenze per San Siro

Non arrivano invece buone notizie per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco salterà la terza partita consecutiva, continuando il lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediato in nazionale. Lo staff medico del Napoli monitora le sue condizioni in vista del match interno con l’Atalanta.

Oltre a Lobotka, non sarà della partita neanche il terzo portiere Contini, alle prese con lo stesso problema fisico che aveva fermato Spinazzola prima della gara col Lecce.

Verso il Milan

Il recupero di Spinazzola offre a Conte un’importante alternativa sulle fasce per la delicata trasferta di San Siro. Il tecnico salentino potrà gestire le energie dei suoi esterni, fondamentali nel suo sistema di gioco, in vista del tour de force che attende gli azzurri tra campionato e coppe.

Seguite su napolipiu.com la diretta del match e tutti gli aggiornamenti pre e post partita di Milan-Napoli.