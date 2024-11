Conte non lascia nulla al caso: la preparazione maniacale per battere l’Atalanta

Il tecnico azzurro ha trasformato l’hotel Gli Dei di Pozzuoli in una sala tattica: ogni dettaglio studiato per la sfida Champions

Antonio Conte vuole blindare il Maradona. La sfida contro l’Atalanta è stata preparata con la maniacale attenzione ai dettagli che ha reso celebre il tecnico azzurro in tutta Europa.

Come riporta Il Mattino, la giornata di Conte è iniziata alle 10 con l’allenamento della squadra. Ma è nel pomeriggio che il tecnico ha alzato l’asticella: alle 15 si è trasferito con il suo staff nel quartier generale dell’hotel Gli Dei, sulla collina della Solfatara a Pozzuoli.

La sala tattica improvvisata

“Perché non c’è solo la partita, ma anche come si arriva preparati alla partita“, il mantra del tecnico del Napoli. Quando la squadra è arrivata in ritiro alle 19, ha trovato una mole impressionante di materiale da studiare: video, schemi, movimenti. Il marchio di fabbrica di Conte e del suo staff.

L’avversario non è dei più semplici. L’Atalanta si presenta al Maradona con statistiche impressionanti in trasferta. Retegui punta a raggiungere i bomber storici della Dea: nell’era dei tre punti solo Germán Denis (6 gol nel 2011) e Luis Muriel (5 nel 2019) hanno fatto meglio nelle prime sei gare esterne.

L’ossessione di Conte

La cura maniacale dei dettagli è il marchio di fabbrica del tecnico salentino. Dal materiale video agli schemi su carta, passando per l’analisi dei movimenti: nulla è lasciato al caso nella preparazione della sfida che può valere un pezzo di Champions.